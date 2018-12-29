ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На энергоблоке № 1 БелАЭС началась подготовка к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок

30.12.2018 08:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС начался основной этап подготовки к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок, говорится в пресс-релизе «Росатома».


Тепловыделяющая сборка (ТВС), или «пучок», который позже «запечатают» в кассету и поместят в реактор БелАЭС. В один реактор войдет 163 таких ТВС. Фото предоставлено НЗХК

В рамках подготовки к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок специалисты ведут этап сборки реакторной установки энергоблока. В настоящее время завершен монтаж внутрикорпусной шахты и выгородки активной зоны.

Также проведены работы по установке систем пусконаладочных измерений. Эти системы предназначены для подтверждения соответствия фактических характеристик оборудования реакторной установки проектным в период проведения пусконаладочных работ и гидравлических испытаний первого контура. Датчики систем пусконаладочных измерений монтируются на основном оборудовании реакторной установки и осуществляют контроль вибродинамических, термомеханических, силовых и теплогидравлических характеристик и геометрических параметров оборудования установки.

«Работы по сборке реакторной установки ведутся в соответствии с графиком, — отметил вице-президент-директор проекта по сооружению БелАЭС АО ИК „АСЭ“ Виталий Полянин. — В ближайшее время в проектное положение будет установлен блок защитных труб, после чего начнется загрузка имитаторов».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце. Первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках подготовки к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок специалисты ведут этап сборки реакторной установки энергоблока. В настоящее время завершен...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что будет с рублем, нефтью и биткоином в конце 2019 года? Мнения экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика