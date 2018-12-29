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Госдолг Беларуси вырос за 11 месяцев на 8,1%
30.12.2018 11:09 — Новости Экономики | Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об этом
Внешний госдолг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 70,3 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.
В январе−ноябре Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 2,112 млрд долларов: 797,5 млн долларов — правительства и банков России; 600 млн долларов — еврооблигации; 361,3 млн долларов — банков Китая; 200 млн долларов — ЕФСР, 138,5 млн долларов — МБРР; 15,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,883 млрд долларов, в том числе: 800 млн долларов — еврооблигации; 374,9 млн долларов — банки Китая; 374,3 млн долларов — правительство России; 264,8 млн долларов — ЕФСР; 65,4 млн долларов — МБРР; 2,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США;
1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.
За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 338,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов и 26,1 млн рублей.
Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы
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Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%.
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