Госдолг Беларуси вырос за 11 месяцев на 8,1%

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 70,3 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.

В январе−ноябре Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 2,112 млрд долларов: 797,5 млн долларов — правительства и банков России; 600 млн долларов — еврооблигации; 361,3 млн долларов — банков Китая; 200 млн долларов — ЕФСР, 138,5 млн долларов — МБРР; 15,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,883 млрд долларов, в том числе: 800 млн долларов — еврооблигации; 374,9 млн долларов — банки Китая; 374,3 млн долларов — правительство России; 264,8 млн долларов — ЕФСР; 65,4 млн долларов — МБРР; 2,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США;

1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 338,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов и 26,1 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.