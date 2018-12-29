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Банк предложил сыграть в «танчики» на сайте и заработать кэшбек

30.12.2018 13:08 — Новости Экономики | БДГ  
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На сайте БПС-Сбербанка появилась компьютерная игра, в которой нужно сбивать «танчики» с помощью артиллерийской пушки. Сделать это предлагается перед тем, как получить виртуальную GameCard с 2-процентным кэшбеком на геймерские расходы.

«Танчики», встроенные в сайт банка, отсылают к аркадным ретро-играм. Пользователям предлагают сбивать танки снарядами со стационарной пушки. Механика проста: надо указать стрелкой мышки место огневой позиции и сделать выстрел. Для победы нужно уничтожить 18 танков и защитить пушку. Задача усложняется тем, что бронемашины постоянно меняют траекторию движения, то есть требуется предугадать перемещение противника.

Игра приурочена к выпуску GameCard, открывшей в Беларуси новый класс виртуальных карточек. С их помощью можно совершать покупки и платежи на компьютере или смартфоне с поддержкой SberPay. Карта предоставляет геймерский кэшбек в 2%, который начисляется при каждой покупке во вселенной Wargaming или в игровом сервисе Steam. А еще карта позволяет оплачивать приложения в Google Play и AppStore.

«В Беларуси еще никто не внедрял игру на сайте банка. Мы решили добавить элемент геймификации для целевой аудитории карточки GameCard. Можно сначала пройти игру и заказать карточку, а можно – её пропустить и сразу перейти к оформлению.  И все же сложно устоять перед желанием вспомнить детство и проверить себя в роли артиллериста, особенно в праздничные дни», – объяснил суть идеи заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

 
 
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На сайте БПС-Сбербанка появилась компьютерная игра, в которой нужно сбивать «танчики» с помощью артиллерийской пушки. Сделать это предлагается перед тем, как...
 
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