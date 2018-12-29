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Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и пожелал белорусам «счастья, добра и процветания»
30.12.2018 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Новым годом, отметив, что, «опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках Евразэс, СНГ и ОДКБ».
Как сообщает сайт президента России, Владимир Путин также выразил убежденность, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран.
Путин «от души пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья, добра и процветания».
Напомним, 29 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
Эта уже третья встреча президентов в декабре и вторая — за последнюю неделю. По
О чем говорили президенты — неизвестно. Но на краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями.
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Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
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