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Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и пожелал белорусам «счастья, добра и процветания»

30.12.2018 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Новым годом, отметив, что, «опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках Евразэс, СНГ и ОДКБ».

Как сообщает сайт президента России, Владимир Путин также выразил убежденность, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран.

Путин «от души пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья, добра и процветания».

Напомним, 29 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры. Они продолжались около 3,5 часа, но по итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместная пресс-конференция лидеров по окончании встречи не запланирована. При этом Лукашенко отказался принять участие в хоккейном матче на Красной площади.

Эта уже третья встреча президентов в декабре и вторая — за последнюю неделю. По словам российской стороны, предполагалось, что сегодня на встрече ​лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999 года» о создании Союзного государства, а также «финансовые запросы Минска».

О чем говорили президенты — неизвестно. Но на краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
 
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