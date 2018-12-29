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«Белнефтехим» анонсировал возможное снижение цены на топливо в начале января
30.12.2018 17:05 — Новости Экономики | Tut.by
В первую неделю января цена бензина и дизельного топлива на АЗС страны может быть снижена исходя из стоимости барреля нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
«Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен, — сообщил в эфире телеканала „
В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз (последний раз 16 декабря), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья». По информации концерна, за январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара США.
Напомним, 20 декабря на совместном заседании обеих палат Национального собрания вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что проведение в России налогового маневра может привести к удорожанию автомобильного топлива на внутреннем рынке Беларуси на 5−7%. Вице-премьер подчеркнул, что, по расчетам правительства, из-за налогового маневра может произойти ежегодное подорожание нефти для Беларуси примерно на 21 доллар за тонну с выходом на мировые цены к 2024 году.
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В первую неделю января цена бензина и дизельного топлива на АЗС страны может быть снижена исходя из стоимости барреля нефти, заявил председатель концерна...
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