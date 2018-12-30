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В новом году электроэнергия для отопления и подогрева воды подешевеет

30.12.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Со следующего года в Беларуси начнет действовать единый круглосуточный тариф на электроэнергию для отопления и подогрева воды в электрифицированных домах, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
 
Александр Лукашенко подписал Указ № 492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год», который устанавливает предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Согласно указу, предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год установлены с соблюдением основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на пять долларов США в эквиваленте.
 
В новом году электроэнергия для отопления и подогрева воды подешевеет
 
Предельно допустимые тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги для населения, такие как водоснабжение и водоотведение, увеличились не более чем на 3,5 процента. По некоторым позициям, таким как обслуживание лифта и домофонов, тарифы остались прежними. «Тарифы на электроэнергию и газ на цели приготовления пищи повышены на 21,8 и 25,6 процента соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на стопроцентный уровень возмещения», — отметили в ведомстве.
 
Кроме того, в целях стимулирования потребления электроэнергии в республике устанавливается комфортный для населения тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже действующих тарифов на электрическую энергию. Учитывая значительный удельный вес оплаты за услугу теплоснабжения в платежах населения, тарифы на тепловую энергию будут повышены после завершения отопительного сезона — с 1 июня 2019 года.
 
В новом году электроэнергия для отопления и подогрева воды подешевеет
 
В сообщении отмечается, что новые предельные уровни тарифов позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальных услуг в размере более 80 процентов. Отметим, что государство окажет поддержку населению посредством предоставления безналичных жилищных субсидий в соответствии с Указом Президента № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий». Данные субсидии предоставляются на основе выявительного и заявительного принципов при условии, что ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги, определенная с учетом установленных Правительством норм (нормативов) потребления этих услуг, превышает 20 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15 процентов — в сельской местности.
 
СБ
 
 
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Со следующего года в Беларуси начнет действовать единый круглосуточный тариф на электроэнергию для отопления и подогрева воды в электрифицированных домах,...
 
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