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«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке
31.12.2018 — Новости Экономики | Полесская правда
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«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО «Нафтан», сообщила пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.
Председатель «Белнефтехима» подчеркнул, что концерн остается приверженцем постепенного изменения цен.
Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников, также принимавший участие во встрече в ОАО «Нафтан», отметил, что приятным сюрпризом для потребителей станет акция на фирменных заправках компании. Два дня (31 декабря и 1 января) топливо снизится в цене на 3% для владельцев карт лояльности и при заправке не менее 25 л.
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