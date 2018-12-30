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«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке

31.12.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
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«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО «Нафтан», сообщила пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.

«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке
«Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне $52-55, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания», — отметил Андрей Рыбаков.

Председатель «Белнефтехима» подчеркнул, что концерн остается приверженцем постепенного изменения цен.

Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников, также принимавший участие во встрече в ОАО «Нафтан», отметил, что приятным сюрпризом для потребителей станет акция на фирменных заправках компании. Два дня (31 декабря и 1 января) топливо снизится в цене на 3% для владельцев карт лояльности и при заправке не менее 25 л.

По информации БелТА.

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