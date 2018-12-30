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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 декабря 2018 года)

31.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Итоги года и прогнозы на будущее

Наш аналитик Артем Сахаревич в своей статье об итогах 2018 года предупреждает о том, что в 2019-м нас, скорее всего, ждет очень нестабильный рынок. Он утверждает, что поддерживать высокий спрос будет сложно: цены на квартиры в шаге от снижения. Во всяком случае, за неделю до Нового года цены уже замерли.

Журналисты тоже подвели свои итоги. Мы вспомнили, какие тексты были наиболее интересными и важными. А еще вместе с экспертом заглянули немного в будущее и узнали, чего ждать от рынка новостроек в следующем году.

Строительство

Минстройархитектуры разработало проект закона, в котором оговорено, что можно будет считать самовольным строительством. Подробности можно почитать здесь. Также ведомство, наконец, закончило подготовку постановления по зарплатам строителей. Они на самом деле вырастут с 1 января 2019 года. Но и это еще не все по бумажной части: появился проект Директивы о развитии строительной отрасли. Среди прочего там предусмотрено, что стоимость квадратного метра жилья, строящегося с государственной поддержкой, не должна превышать размера среднемесячной заработной платы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 декабря 2018 года)

Теперь перейдем от теории к практике. Так рядом с Парком Челюскинцев продолжается строительство дома на 555 квартир, где обещают жильё «люкс». А вот в Чижовке люди совсем не хотят, чтобы у них что-то строили. Говорят, что и так задыхаются.

В 2019 году в Сухарево построят новую школу, а в частном секторе Сельхозпоселка -- детский сад на 290 мест.

А тем временем в Шклове создали новое предприятие деревообработки. Инвестиции составляют около 2,5 миллиона евро.

Земля

Участок земли для строительства двух домов в Бресте продан с молотка почти за миллион долларов. Надел небольшой -- нет даже гектара.

Архитектура и дизайн

Дизайнер рассказал нам, как можно использовать стальные перегородки в старинном стиле в современной квартире или офисе.

Хороший пример того, что красивый дизайн не всегда отвечает необходимой практичности каких-то сооружений. 10 лет назад в Исландии придумали опоры ЛЭП в виде человеческих фигур, но до сих пор не построили. А задумка очень красивая.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 декабря 2018 года)

Коммерческая недвижимость

Заводские корпуса МЗОРа на Октябрьской так и не смогли продать. Теперь цену, наверное, будут снижать и назначат новый аукцион.

Еще один интересный лот в городе -- гостиница в Лебяжьем. Ее выставили на аукцион за 12,4 миллиона рублей.

Риэлтерский бизнес

Риэлтер рассказала нам историю о том, как продавала квартиру под Новый год. Не обошлось без "чуда": ситуацию спасла русская бабушка с реальными деньгами.

ЖКХ

Утвердили новые тарифы на электроэнергию в Беларуси. По сути, ничего не подорожало и не подешевело, но подход в начислении оплаты изменился.

Деньги

Прекрасная новость для тех, кто попал в налоговую ловушку после продажи недостроенного дома: теперь такого налога просто не будет. Новый налоговый кодекс устранит законодательный пробел.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 декабря 2018 года)

Жильё

Оказывается, что в Минске есть клевые хостелы. Мы проехались по некоторым и остались под впечатлением. Некоторые, кстати в таких хостелах живут месяцами, и их можно понять. Но все-таки наши люди больше привыкли к собственному жилью. И в этом году очереди за квартирами были порой нереальными.

Очень интересная новость неожиданно пришла из Прокуратуры: блюстители закона помогли владельцу частного дома защитить его от сноса.

В это время в России полностью упразднили понятие дачи, дачного товарищества и дачного дома. Теперь дачные дома приравниваются к обычному дому в деревне или коттеджу в коттеджном поселке. У нас, кстати, такие изменения тоже прорабатываются.

Офтоп

Ну и на досуге можете почитать, стоит ли переезжать жить в Каталонию, и важна ли временная прописка при получении квартиры после сноса дома.

А здесь подробности о новом сервисе общения с соседями «Яндекс.Район».

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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