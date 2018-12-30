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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 декабря 2018 года)
31.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Итоги года и прогнозы на будущее
Наш аналитик Артем Сахаревич в своей статье об итогах 2018 года предупреждает о том, что в 2019-м нас, скорее всего, ждет очень нестабильный рынок. Он утверждает, что
Журналисты тоже подвели свои итоги. Мы вспомнили, какие
Строительство
Минстройархитектуры разработало проект закона, в котором оговорено, что можно будет считать самовольным строительством. Подробности можно почитать
Теперь перейдем от теории к практике. Так рядом с Парком Челюскинцев продолжается строительство
В 2019 году в Сухарево
А тем временем в Шклове с
Земля
Участок земли для строительства двух домов в Бресте
Архитектура и дизайн
Дизайнер
Хороший пример того, что красивый дизайн не всегда отвечает необходимой практичности каких-то сооружений. 10 лет назад в Исландии
Коммерческая недвижимость
Заводские корпуса МЗОРа на Октябрьской
Еще один интересный лот в городе -- гостиница в Лебяжьем. Ее
Риэлтерский бизнес
Риэлтер рассказала нам историю о том, как продавала квартиру под Новый год. Не обошлось без "чуда":
ЖКХ
Деньги
Прекрасная новость для тех, кто попал в налоговую ловушку после продажи недостроенного дома: теперь такого налога просто не будет. Новый налоговый кодекс
Жильё
Оказывается, что в Минске есть клевые хостелы. Мы
Очень интересная новость неожиданно пришла из Прокуратуры: блюстители закона
В это время в России п
Офтоп
Ну и на досуге можете почитать,
А
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Доброе утро! Снова переносы рабочих дней сбили наш привычный график:) Но мы как всегда подготовили дайджест всего самого интересного.
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