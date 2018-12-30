Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 декабря 2018 года)

Итоги года и прогнозы на будущее

Наш аналитик Артем Сахаревич в своей статье об итогах 2018 года предупреждает о том, что в 2019-м нас, скорее всего, ждет очень нестабильный рынок. Он утверждает, что поддерживать высокий спрос будет сложно : цены на квартиры в шаге от снижения. Во всяком случае, за неделю до Нового года цены уже замерли .

Журналисты тоже подвели свои итоги. Мы вспомнили, какие тексты были наиболее интересными и важными. А еще вместе с экспертом заглянули немного в будущее и узнали, чего ждать от рынка новостроек в следующем году .

Строительство

Минстройархитектуры разработало проект закона, в котором оговорено, что можно будет считать самовольным строительством. Подробности можно почитать здесь . Также ведомство, наконец, закончило подготовку постановления по зарплатам строителей. Они на самом деле вырастут с 1 января 2019 года. Но и это еще не все по бумажной части: появился проект Директивы о развитии строительной отрасли . Среди прочего там предусмотрено, что стоимость квадратного метра жилья, строящегося с государственной поддержкой, не должна превышать размера среднемесячной заработной платы.



