Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 декабря 2018 года

Общий рост цен за 2018 год составил 8,1% на вторичном рынке и 4,8% на рынке новостроек.

Обычно последняя неделя года характеризуется отсутствием какой-либо динамики из-за падения общей активности рынка. Но на этот индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,3%, достигнув отметки в 1319 $/м 2 . За последние полгода «ценового штиля» было лишь 2 случая, когда цены менялись за неделю так ощутимо.

Первичный рынок завершает 2018 год ростом – средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1272 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 31 декабря следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке выросло на 31,7%.

Короткая праздничная неделя и приход праздников сделали свое дело – общее предложение ощутимо просело. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 3,8% и впервые за 19 недель опустилось ниже отметки в 7000 объектов. В зависимости от типа квартир сокращение предложения за неделю колебалось от 3,2% до 5,8%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 31 декабря выглядит следующим образом:

За исключением 2-комнатных квартир, где средний уровень цен не меняется уже более месяца, все типы квартир демонстрировали отрицательную ценовую динамику. Снижение у 1-комнатных квартир составило 0,1%, у 3-комнатных – 0,4%. Максимальные темпы падения наблюдались у 4-комнатных квартир (-1,9%).

Лишь в Партизанском районе был отмечен рост цен (+0,2%), все остальные районы завершили последнюю неделю 2018 года в красной зоне. Максимальные темпы снижения цен наблюдались в Советском (-0,8%) и в Ленинском (-0,6%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 765 $/м2 (+0,3%), Витебск – 589 $/м2 (-0,8%), Гомель – 627 $/м2 (+0,3%), Гродно – 676 $/м2 (-0,7%), Могилев – 626 $/м2 (+0,1%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,6% и составляет 2593 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 1,4% и составляет 1566 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 916 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.