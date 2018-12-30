Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Уже сегодня 2018 год передаст эстафету 2019-му. На Новый год Минск по традиции украсили разноцветными огнями, которые создают настоящее световое шоу. Realt.byпроехал по вечернему городу и полюбовался его иллюминацией и световыми фигурами.





Ярче всего украсили Октябрьскую площадь. Помимо самой ёлки, здесь, как и в прошлые годы, установили огромные ёлочные шары. Кроме этого, на Октябрьской появилось множество других световых фигур: лошадь с санями, снеговик, медведь, заяц и символ будущего года: свинья.











Ещё одну ёлку, хоть и меньшего размера, установили возле ратуши. Поблизости можно попробовать себя в роли кучера, управляющего лошадью, которая везёт световую карету. Там же можно пройти через световую арку. Рядом на улице Герцена есть возможность прогуляться по целому бульвару из света. А на улице Ленина всех желающих ждёт огромный подарок.











Спиралевидная ёлка на Замчище уже попала в число лучших ёлок Европы по версии телеканала Euronews. На входе в парк Победы со стороны проспекта Победителей висят светящиеся шары. Украшения далее по проспекту посвящены теме спорта: футбольный мяч у манежа, клюшки с шайбой у «Минск-арены» и шар с логотипом Европейских игр в Лебяжьем.





Световые фигуры на проспекте Независимости раскрывают тему культуры. Посетителей цирка встречает клоун. На площади Якуба Коласа к привычной арфе у филармонии добавили колос. Возле памятника Франциску Скорине у Национальной библиотеки развернули гигантскую книгу. Минская телебашня тоже сверкает праздничными огнями.





Как правило, в Минске все силы брошены на украшение центра города. Однако в периферийных районах столицы появились свои световые достопримечательности.







Жители Малиновки могут любоваться символом белорусской фауны: зубром на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Чюрлёниса. В Тивали напротив торгового центра «Скала» отныне «гуляют» лоси. Возле площади Ванеева в парк «приехал» трактор «Беларус». А рядом со станцией метро «Автозаводская» красуется ещё один известный белорусский автомобиль: МАЗ.









А вы уже успели погулять по вечернему Минску, украшенному праздничной иллюминацией? Какие украшения вам понравились больше всего? Возможно, вы заметили в городе и другие световые фигуры? Делитесь в комментариях своими впечатлениями от огней столицы!











Фото: Павел Садовский