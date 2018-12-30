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Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

31.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Уже сегодня 2018 год передаст эстафету 2019-му. На Новый год Минск по традиции украсили разноцветными огнями, которые создают настоящее световое шоу. Realt.byпроехал по вечернему городу и полюбовался его иллюминацией и световыми фигурами.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Ярче всего украсили Октябрьскую площадь. Помимо самой ёлки, здесь, как и в прошлые годы, установили огромные ёлочные шары. Кроме этого, на Октябрьской появилось множество других  световых фигур: лошадь с санями, снеговик, медведь, заяц и символ будущего года: свинья.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Ещё одну ёлку, хоть и меньшего размера, установили возле ратуши. Поблизости можно попробовать себя в роли кучера, управляющего лошадью, которая везёт световую карету. Там же можно пройти через световую арку. Рядом на улице Герцена есть возможность прогуляться по целому бульвару из света. А на улице Ленина всех желающих ждёт огромный подарок.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Спиралевидная ёлка на Замчище уже попала в число лучших ёлок Европы по версии телеканала Euronews. На входе в парк Победы со стороны проспекта Победителей висят светящиеся шары. Украшения далее по проспекту посвящены теме спорта: футбольный мяч у манежа, клюшки с шайбой у «Минск-арены» и шар с логотипом Европейских игр в Лебяжьем.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Световые фигуры на проспекте Независимости раскрывают тему культуры. Посетителей цирка встречает клоун. На площади Якуба Коласа к привычной арфе у филармонии добавили колос. Возле памятника Франциску Скорине у Национальной библиотеки развернули гигантскую книгу. Минская телебашня тоже сверкает праздничными огнями.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Как правило, в Минске все силы брошены на украшение центра города. Однако в периферийных районах столицы появились свои световые достопримечательности.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Жители Малиновки могут любоваться символом белорусской фауны: зубром на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Чюрлёниса. В Тивали напротив торгового центра «Скала» отныне «гуляют» лоси. Возле площади Ванеева в парк «приехал» трактор «Беларус». А рядом со станцией метро «Автозаводская» красуется ещё один известный белорусский автомобиль: МАЗ.

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

А вы уже успели погулять по вечернему Минску, украшенному праздничной иллюминацией? Какие украшения вам понравились больше всего? Возможно, вы заметили в городе и другие световые фигуры? Делитесь в комментариях своими впечатлениями от огней столицы!

Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения
Новогодний Минск: где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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Уже сегодня 2018 год передаст эстафету 2019-му. На Новый год Минск по традиции украсили разноцветными огнями, которые создают настоящее световое шоу. Realt.by проехал по...
 
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