Лукашенко поздравил глав некоторых стран с Новым годом. Что это за государства

Александр Лукашенко поздравил лидеров некоторых стран с Новым годом, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Так, в поздравлении Владимиру Путину говорится о предстоящем 20-летии со дня подписания Договора о создании Союзного государства, а в письме Башару Асаду — про укрепление традиционно дружественных связей.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», — говорится в поздравительном послании Владимиру Путину.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

«Убежден, что всестороннее белорусско-казахстанское сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и конструктивного партнерства, будет и впредь расширяться на благо наших стран», — говорится в поздравлении президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Александр Лукашенко рассчитывает, что предстоящий год станет периодом дальнейшего тесного взаимодействия.

Александр Лукашенко направил новогоднее поздравление президенту Молдовы Игорю Додону, в котором выразил уверенность, что в 2019 году сотрудничество между странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах будет развиваться в духе дружбы, взаимопонимания и доверия.

В поздравительной телеграмме президенту Таджикистана Эмомали Рахмону белорусский лидер констатировал, что традиции взаимного уважения между народами двух государств служат прочной основой для всего комплекса двустороннего взаимодействия: «Таджикистан для нас — надежный, проверенный временем партнер, отношения с которым выстроены на незыблемых принципах дружбы, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга».

Президент Беларуси поздравил с Новым годом также президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выразив уверенность, что договоренности, достигнутые в уходящем году, станут прочным фундаментом для укрепления стратегического партнерства двух стран.

В поздравлении президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову Глава белорусского государства отметил, что в уходящем году белорусско-кыргызские отношения продолжили поступательно и плодотворно развиваться.

С удовлетворением Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-сирийских отношений, обоюдную нацеленность государств на укрепление традиционно дружественных связей. «Искренне убежден, что в следующем году на всей сирийской земле воцарятся мир и спокойствие, а сирийские дети никогда не будут знать войны», — говорится в поздравлении Президенту Сирии Башару Асаду.

Александр Лукашенко также поздравил президентов Украины, Армении, Туркменистана, Австрии, Польши, Сербии, Турции, США, Венесуэлы, а также президента и канцлера Германии, президента и премьер-министра Армении.

Президента Беларуси поздравили с Новым годом в том числе главы СНГ, председатель КНР, президент и канцлер ФРГ, президенты Польши, Венгрии, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Ирана, премьер-министр Японии, генсеки ООН и НАТО.