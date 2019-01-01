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За 2018 год курс доллара вырос в Беларуси на 9,5%

02.01.2019 12:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Официальный курс доллара США к белорусскому рублю по итогам 2018 года вырос на без малого 9,5%.

Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2017 и 2018 годов.

Впереди Россия с ростом курса доллара на 20,61% (с 57,6002 до 69,4706 рубля) и Казахстан — на 15,61% (с 332,33 до 384,20 тенге).

За Беларусью расположились: Таджикистан — 6,92% (с 8,819 до 9,4296 сомони); Латвия, Литва, Эстония — 4,75% (с 0,8338 до 0,8734 евро); Грузия — 3,26% (с 2,5922 до 2,6766 лари); Узбекистан — 2,70% (с 8120,07 до 8339,55 сума); Кыргызстан — 1,47% (с 68,8395 до 69,85 сома); Молдова — 0,25% (с 17,1002 до 17,1427 лея).

Курс не изменился в Туркменистане (3,50 маната), снизился — в Азербайджане на 0,01% (с 1,7001 до 1,7 маната), в Армении — на 0,07% (с 484,10 до 483,75 драма) и Украине — на 1,35% (с 28,067223 до 27,688264 гривны).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты повысился за год на 3,87% (с 15,5 до 16,1 рубля).

Напомним, что в течение года стоимость валютной корзины Национального банка минимально снизилась (-1,15%). Доллар США подорожал за год примерно на 9,5%, евро тоже стал дороже – на 5,00%. Российский рубль напротив снизился в цене на 9,30%. В наступающем 2019 году основные вызовы для финансовой системы Беларуси будут формироваться с внешней стороны, в первую очередь от основного экономического партнера – РФ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Официальный курс доллара США к белорусскому рублю по итогам 2018 года вырос на без малого 9,5%.
 
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