За 2018 год курс доллара вырос в Беларуси на 9,5%

Официальный курс доллара США к белорусскому рублю по итогам 2018 года вырос на без малого 9,5%.

Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2017 и 2018 годов.

Впереди Россия с ростом курса доллара на 20,61% (с 57,6002 до 69,4706 рубля) и Казахстан — на 15,61% (с 332,33 до 384,20 тенге).

За Беларусью расположились: Таджикистан — 6,92% (с 8,819 до 9,4296 сомони); Латвия, Литва, Эстония — 4,75% (с 0,8338 до 0,8734 евро); Грузия — 3,26% (с 2,5922 до 2,6766 лари); Узбекистан — 2,70% (с 8120,07 до 8339,55 сума); Кыргызстан — 1,47% (с 68,8395 до 69,85 сома); Молдова — 0,25% (с 17,1002 до 17,1427 лея).

Курс не изменился в Туркменистане (3,50 маната), снизился — в Азербайджане на 0,01% (с 1,7001 до 1,7 маната), в Армении — на 0,07% (с 484,10 до 483,75 драма) и Украине — на 1,35% (с 28,067223 до 27,688264 гривны).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты повысился за год на 3,87% (с 15,5 до 16,1 рубля).