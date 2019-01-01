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Антикризисных управляющих будут назначать рандомно?
02.01.2019 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси в активной стадии находится работа над проектом нового закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Планируется, что управляющих будут назначать в случайном порядке с использованием автоматизированной системы.
В настоящее время управляющие назначаются только судом из числа кандидатур, предложенных лицами, участвующими в деле. В проекте закона, отмечают юристы, речь идет о том, что Белорусская палата антикризисных управляющих должна рандомно определять управляющего из списка утвержденных самой же Палатой. Для определения будет использоваться автоматизированная система.
— Идея о выборе кандидатуры управляющим в случайном порядке не новая, поясняет юрист адвокатского бюро «РЕВЕРА» Дарья Шемет. — В Китае
Юрист полагает, что возложение на Белорусскую палату антикризисных управляющих полномочий по определению управляющего в деле о банкротстве приведет к повышению коррупционных проявлений, поскольку отсутствует сторонний орган, который осуществлял бы контроль за работой самой Палаты. А значит, никто не сможет проконтролировать, как Белорусская палата антикризисных управляющих на самом деле проводит процедуру выбора и определения управляющего в каждом конкретном деле. Именно по этой причине в государствах Европы назначение управляющего в деле о банкротстве является исключительно полномочием суда.
Кроме того, проект закона о банкротстве предусматривает, что назначенный Белорусской палатой антикризисных управляющих человек не может отказаться от исполнения обязанностей в производстве по делу о банкротстве. Адвокат адвокатского бюро «РЕВЕРА» Андрей Толочко считает такое нововведение нерациональным, поскольку управляющие лишаются возможности эффективно и планомерно реализовать свои полномочия в процедуре банкротства с учетом текущей нагрузки.
На данный момент неизвестно, будет ли принят закон о банкротстве в такой редакции, и если да, то когда. Однако отдельные его положения, считают юристы, требуют дополнительного анализа и оценки.
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В Беларуси в активной стадии находится работа над проектом нового закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Планируется, что управляющих будут...
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