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МНС напоминает ИП об уплате единого налога

02.01.2019 14:01 — Новости Экономики | БДГ  
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В МНС рассказали, как индивидуальным предпринимателям уплачивать единый налог в 2019 году.

Министерство по налогам и сборам сообщило, что в соответствии с пунктами 7, 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, у которых в 2018 году отчетным периодом по данному налогу являлся календарный месяц, налоговые декларации (расчеты) по единому налогу в налоговый орган представляют:

  • за январь, февраль, март 2019 года – ежемесячно не позднее  1-го числа каждого месяца I квартала 2019 года (с учетом установленного законодательством переноса срока представления налоговой декларации (расчета), если он выпадает на выходной день).
  • за отчетные периоды, начиная со второго квартала 2019 года, – ежеквартально. При этом единый налог подлежит уплате не позднее  1-го числа каждого календарного месяца отчетного квартала, в котором будет осуществляться деятельность.

Исчисление и уплата единого налога индивидуальными предпринимателями производится:

  • за январь 2019 года – по ставкам, установленным решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года;
  • за февраль 2019 года - декабрь 2020 года – по наименьшим ставкам, определяемым исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, установленных в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии);
  • в отношении нового вида деятельности (иные виды услуг и работ), по которому ставка единого налога в 2018 году не была установлена  – по ставкам,  установленным в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии).

Напомним, что об изменении в расчете единого налога для индивидуальных предпринимателей заявил замминистра Дмитрий Кийко 21 декабря в представлении изменения в Налоговый кодекс.

В число нововведений входит территориальная дифференциация единых ставок единого налога. Так, одни ставки будут действовать для Минска, других – для областных центров, районных центров, сельских. При этом в компетенции местных Советов депутатов останется уменьшение размеров ставок максимум в два раза, в то время как увеличивать налог они права не имеют.

Вторым изменением станет право индивидуальных предпринимателей самим выбирать тип налогообложения: единый налог, УСН или общая система уплаты подоходного налога.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2019 года. Крайний срок подачи уведомления о переходе предприятия или индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения  – 2 января 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В МНС рассказали, как индивидуальным предпринимателям уплачивать единый налог в 2019 году.
 
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