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МНС напоминает ИП об уплате единого налога
02.01.2019 14:01 — Новости Экономики | БДГ
В МНС рассказали, как индивидуальным предпринимателям уплачивать единый налог в 2019 году.
Министерство по налогам и сборам сообщило, что в соответствии с пунктами 7, 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, у которых в 2018 году отчетным периодом по данному налогу являлся календарный месяц, налоговые декларации (расчеты) по единому налогу в налоговый орган представляют:
Исчисление и уплата единого налога индивидуальными предпринимателями производится:
Напомним, что об
В число нововведений входит территориальная дифференциация единых ставок единого налога. Так, одни ставки будут действовать для Минска, других – для областных центров, районных центров, сельских. При этом в компетенции местных Советов депутатов останется уменьшение размеров ставок максимум в два раза, в то время как увеличивать налог они права не имеют.
Вторым изменением станет право индивидуальных предпринимателей самим выбирать тип налогообложения: единый налог, УСН или общая система уплаты подоходного налога.
Нововведения
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В МНС рассказали, как индивидуальным предпринимателям уплачивать единый налог в 2019 году.
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