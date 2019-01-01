Американская компания заплатит штраф за покупку сырья у «Полимира» во время санкций

Американский холдинг Zoltek выплатит 7,77 млн долларов Минфину США за закупку сырья у новополоцкого «Нафтана», когда тот находился под санкциями. Это следует из сообщения американского регулятора.



Фото: plastico.com

В документе говорится, что в 2012—2015 годах венгерская «дочка» Zoltek ZRT с одобрения американской компании совершила 26 сделок по покупке химсырья на «Полимире», который входит в «Нафтан». В этот период новополоцкое градообразующее предприятие и еще ряд компаний концерна «Белнефтехим» находились под американскими санкциями, которые были введены в 2006 году в связи с нарушением прав человека в Беларуси. То есть американским компаниям было запрещено совершать сделки с ними.

На начальном этапе венгерская компания Zoltek ZRT информировала руководство американской Zoltek U.S. о санкционном режиме «Нафтана» и допускала, что, возможно, понадобится прекратить закупки сырья в Беларуси и поискать нового поставщика. Однако сделки совершались, поскольку бытовало мнение, что санкционное законодательство США не распространяется на венгерские компании.

Спустя некоторое время американский холдинг сам обратился к властям США с просьбой прояснить ситуацию. В Минфине указали на нарушение санкционного законодательства.

В итоге стороны подписали соглашение об урегулировании претензий. Zoltek, кроме уплаты штрафа в размере 7,77 млн долларов, должен ужесточить контроль за соблюдением санкционного законодательства и экспортно-импортных операций, а также проводить регулярное обучение персонала.

Zoltek основана в США в 1975 году Золтом Руми (эмигрантом из Венгрии) и названа в его честь. В 2014 японская многопрофильная корпорация Toray выкупила Zoltek. Холдинг имеет производственные площадки углеродного волокна в Азии, Европе и Северной Америке, что позволяет быть ключевым игроком на мировом рынке композитов.

С 2015 года Минфин США продлевает режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий.