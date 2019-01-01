Экспорт предприятий Госкомвоенпрома превысил 1 млрд долларов

По итогам 2018 года экспорт предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, превысит 1 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко на мероприятии по случаю 15-летия создания комитета.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С 2004 по 2017 год объем производства промышленной продукции (работ, услуг) организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, в долларовом эквиваленте увеличился в 5,6 раза (с 94,3 млн долларов до 521,7 млн долларов), — заявил Головченко. — Объем экспорта товаров и услуг за этот период увеличился почти в 7 раз (с 143,8 млн долларов до более 960 млн долларов), а к концу 2018 года этот показатель планируется довести до 1 млрд 27 млн долларов.

В сообщении пресс-службы Госкомвоенпрома говорится, что деятельность комитета, как государственного заказчика по наиболее важным разработкам систем и комплексов вооружения и военной техники, связана с серьезными достижениями — разработкой новейших образцов вооружений, способных надежно обеспечивать национальную безопасность и обороноспособность Беларусм. При этом осуществлен переход от разработки разрозненных средств к созданию систем вооружения, что позволяет существенно повысить их боевые возможности и конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках.

Госкомвоенпром активно развивает те конструкторские школы, которые имеют перспективу развития не только в Беларуси, но и являются прогрессивными в мире, — это и ракетостроение, и космическое приборостроение, и электроника, и информационно-коммуникационные технологии, и робототехника, отметил Роман Головченко.

В настоящее время в систему Госкомвоенпрома входит 25 оборонных предприятий («Агат», «Пеленг», «Радар», МЗКТ, авиаремонтные заводы, спецэкспортеры и другие), комитет также координирует деятельность более 150 компаний, имеющих лицензии на разработку, производство, модернизацию и ремонт продукции военного назначения, из них более 90 имеет свидетельства на внешнеэкономическую деятельность в отношении продукции военного назначения.