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В Гомеле утвердили городской бюджет на 2019 год. Куда направят деньги?

02.01.2019 15:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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В новогоднем бюджете запланировано увеличение расходов на социальную сферу — образование, здравоохранение и культуру.

Проект бюджета депутатам горсовета представила начальник финансового управления Гомельского горисполкома Елена Радченко. Она пояснила, что бюджет сбалансирован бездефицитным. Сумма доходов и расходов определена в размере 471,9 млн рублей. При этом прогнозируемая сумма собственных доходов составит 327,2 млн рублей. В целом доходы увеличатся на 5%. Остальные средства будут безвозмездно переданы из областного бюджета.

Расходы на здравоохранение предусматриваются в сумме 158 млн рублей с ростом на 11% к уровню 2018 года. Образование получит 183 млн (рост более 12%), культура — 6,8 млн (рост 9%). Социальная политика и спорт ожидает прибавка в 1% — 14,4 млн и 5,8 млн рублей соответственно.

Город также будет субсидировать работу пассажирского транспорта — 15,8 млн рублей. На ЖКХ и благоустройство города выделят 46,2 млн рублей.

 
 
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В новогоднем бюджете запланировано увеличение расходов на социальную сферу - образование, здравоохранение и культуру. Меньше достанется спорту.
 
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