Новые ставки единого налога будут действовать с февраля

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый налог по новым ставкам нужно будет платить с февраля. Разъяснения по новому Налоговому кодексу для физических лиц - плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц размещены на сайте Министерства по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.

Единый налог за январь 2019 года будут исчислять по ставкам, установленным решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года.

За февраль 2019 года - декабрь 2020-го единый налог будут считать по наименьшим ставкам, определяемым исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, установленных в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии).

По новым видам деятельности (нанесение аквагрима, деятельность по упаковке товаров потребителей), по которым ставки единого налога в 2018 году не были установлены, единый налог будут считать по ставкам, установленным в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии).-0-