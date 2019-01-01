ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шоумен, экс-премьер, националист. Кто идет в президенты Украины?

02.01.2019 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два дня назад в Украине началась кампания по выборам президента. В этот же день за несколько минут до наступления нового года о своем участии в выборах заявил украинский шоумен, актер и продюсер Владимир Зеленский. Помимо него о своем желании баллотироваться в президенты на сегодня заявило еще семь человек. TUT.BY посмотрел, чьи фамилии в бюллетенях 31 марта могут увидеть украинцы.


Фото: 112.ua

Сменить президента на канцлера, вернуть Крым, остановить войну на Донбассе

Согласно опросу Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, проведенному в ноябре 2018 года, лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с разницей почти в два раза опережает ближайших своих конкурентов.

Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко — 10%, Анатолия Гриценко — 10%, Юрия Бойко — 9%, Олега Ляшко — 8%. Еще 6% готовы проголосовать за лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Действующий президент Украины Петр Порошенко о своем участии в выборах официально еще не объявил. Но вероятность того, что его имя в бюллетени украинцы увидят, очень велика. Перед выборами 2014 года Порошенко обещал безвизовый режим с Евросоюзом к маю 2015 года, членство в ЕС к 2016 году, и что АТО (Антитеррористическая операция) на Донбассе продлится лишь пару часов.


Фото: пресс-служба президента Украины

Что в этом году пообещает украинцам Порошенко и на чем сделает акцент, пока точно неизвестно. Но ко Дню независимости Украины на улицах Киева появились билборды, где на фоне украинского герба напечатано: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко». Политологи уже назвали это лозунгом избирательной кампании Порошенко, с которым он пойдет на выборы.


Фото: Facebook Алексея Росовецкого

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко о своем желании побороться за президентское кресло объявила в августе. Это уже третье ее выдвижение на пост президента: последний раз Тимошенко участвовала в выборах в 2014 году, когда заняла второе место, набрав 12,81% голосов.


Фото: www.tymoshenko.ua

В 2007 году во время парламентских выборов Тимошенко представила 300-страничную программу стратегического развития Украины «Украинский прорыв», в которой, например, предлагала давать чиновникам-взяточникам пожизненное заключение.

В этот раз программа Тимошенко насчитывает восемь пунктов. Главный из них — проведение референдума с целью принятия новой Конституции Украины, «демонополизации» власти и превращения страны в парламентскую республику.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу», — заявила лидер партии «Батькивщина» и глава одноименной фракции в Верховной раде.

Тимошенко выступает против федерализации Украины, и за унитарную форму государственного устройства. Кроме того, экс-премьер обещает провести судебную реформу, создать четвертую ветвь власти — контролирующую, которая будет формироваться из трех уже существующих ветвей власти.

У шоумена Владимира Зеленского избирательной программы пока нет. В интервью Дмитрию Гордону, накануне официального заявления о выдвижении в президенты, бывший участник КВН, рассказал, что, если выиграет, планирует вернуть Крым, прекратить войну на Донбассе и не вступать в НАТО, если Украину туда не позовут.


Кадр из фильма «Слуга народа»

«В Донбассе надо прекратить стрельбу, любой вариант „мы туда пойдем армией“ я отметаю сразу. Крым — наша земля. На концерте в Берлине я набил морду зрителю, который поднял российский флаг и сказал что-то гадкое об Украине. Надо ли вступать в НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Петр Порошенко — как очень средний фильм в кинотеатре: смотришь — и у тебя разочарование. Украина должна быть очень либеральной и свободной. Я хочу, чтобы здесь бабки были в безопасности, чтобы приезжали все мировые компании. Кто нас захватит, если тут будут арабы, китайцы, американцы?», — сказал Зеленский.

1 января шоумен объявил о том, что набирает людей в свою команду. Самый главный критерий — отсутствие опыта в политике.

Зарегистрироваться кандидатом в президенты планирует бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. Об этом он заявил ровно год назад.


Фото: Александр Косарев

Официальную программу Безсмертный еще не презентовал, но в большом интервью TUT.BY рассказывал, что, став президентом, планирует прекратить войну на Донбассе, и начать диалог с Кремлем. Крым же, по мнению Безсмертного, должен входить в состав Украины в качестве автономии.

«Уже сегодня надо вносить изменения в украинскую Конституцию, заявлять о крымско-татарском Крыме и автономии, работать над этим вопросом и в Европарламенте, ОБСЕ и так далее. Ведь белорусы имеют свое государство, какое бы оно ни было, украинцы имеют, россияне — тоже, а крымские татары — нет, а это титульная нация. Самая трагическая ошибка, которую сегодня совершает мир, — это то, что разрешает Кремлю издеваться над целым народом. Это недопустимые вещи», — считает Безсмертный.

В президенты Украины идет и мэр Львова и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый.


Фото: city-adm.lviv.ua

По его словам ключевыми элементами кампании станут «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны».

«Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Сегодня перед вами весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!» — заявил Садовый. По его словам, ключевыми элементами предвыборной кампании станут мобилизация молодежи Украины, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны.

«Сломать хребет коррупции», «железной рукой преодолеть хаос»

Кандидатом на пост президента Украины планирует стать глава партии «Гражданская позиция», народный депутат Украины VI, VII созывов, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.


Фото: grytsenko.com.ua

Для экс-министра обороны это будет уже третья президентская кампания. Кстати, в 2010 году он запомнился всем своим лозунгом: «Первый непроходной». Результат голосования лозунг подтвердил: Гриценко в 2010 году он набрал 1,2%, в 2014-м — 5,48% голосов.

В своей новой программе Гриценко обещает «сломать хребет коррупции», восстановить управляемость страной и порядок во власти, эффективно использовать стратегические ресурсы страны, сократить государственное регулирование экономики, поддерживать предпринимательство.

«Моя страна — это европейское зажиточное село. Украина снова будет кормить Европу. Экологически чистыми продуктами за большие деньги, ведь спрос на чистые продукты в мире будет возрастать», — обещает Гриценко украинцам.

Кроме того, экс-министр обороны заявил, что на протяжении пяти лет Украина не будет вступать ни в какие военно-политические союзы.

Радикальный блок в президентской гонке будет представлять народный депутат Украины, лидер Радикальной партии имени себя Олег Ляшко.


Фото: facebook.com/O.Liashko/photos

О своем намерении участвовать в выборах он заявил еще два года назад. Главная цель его президентства — установить в Украине сильную вертикаль власти и усилить правоохранительные органы и спецслужбы.

«Я иду в президенты, чтобы железной рукой преодолеть хаос, произвол и анархию; чтобы восстановить закон и порядок в нашем государстве, дать людям покой, работу и уверенность в завтрашнем дне. Я восстановлю сильную вертикаль власти, мощные правоохранительные органы и спецслужбы, чтобы они пресекали любые преступления, защищали жизнь украинцев и безопасность нашего государства», — обещает Ляшко.

От оппозиции в президентской гонке будет участвовать бывший министр топлива и энергетики, вице-премьер, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Юрий Бойко.


Фото: facebook.com/pg/official.yuriy.boyko

В интервью телеканалу «112 Украина» Бойко рассказал, что он категорически против майданов и «вообще против любой революции» и что Украине необходимо вернуть Донбасс, иначе страна повторит путь Азербайджана.

«Я считаю, что Донбасс надо возвращать, потому что если мы не вернем территорию и людей страны, то у нас будет примерно такая же ситуация, как в Азербайджане. Я часто там бывал, когда работал в правительстве, и видел, насколько глубока эта моральная рана: Азербайджан потерял 20% своей территории в Нагорном Карабахе. Поэтому надо возвращать, более того, это будет очень хороший сигнал для сепаратистов во всем мире, что даже если ты что-то забираешь, то рано или поздно ты это вернешь. Рецепта по Крыму сейчас нет, но то, что делает сегодняшняя власть, когда отрезает дальше Крым, — это движение, чтобы не приблизить к себе Крым, а наоборот, чтобы отрезать его окончательно. Все эти блокады, преграды — водная, электрическая и все остальное», — заявил Бойко.

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два дня назад в Украине началась кампания по выборам президента. Сами выборы по плану должны состояться 31 марта.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новые ставки единого налога будут действовать с февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика