Шоумен, экс-премьер, националист. Кто идет в президенты Украины?

Два дня назад в Украине началась кампания по выборам президента. В этот же день за несколько минут до наступления нового года о своем участии в выборах заявил украинский шоумен, актер и продюсер Владимир Зеленский. Помимо него о своем желании баллотироваться в президенты на сегодня заявило еще семь человек. TUT.BY посмотрел, чьи фамилии в бюллетенях 31 марта могут увидеть украинцы.



Фото: 112.ua

Сменить президента на канцлера, вернуть Крым, остановить войну на Донбассе

Согласно опросу Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, проведенному в ноябре 2018 года, лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с разницей почти в два раза опережает ближайших своих конкурентов. Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко — 10%, Анатолия Гриценко — 10%, Юрия Бойко — 9%, Олега Ляшко — 8%. Еще 6% готовы проголосовать за лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Действующий президент Украины Петр Порошенко о своем участии в выборах официально еще не объявил. Но вероятность того, что его имя в бюллетени украинцы увидят, очень велика. Перед выборами 2014 года Порошенко обещал безвизовый режим с Евросоюзом к маю 2015 года, членство в ЕС к 2016 году, и что АТО (Антитеррористическая операция) на Донбассе продлится лишь пару часов.



Фото: пресс-служба президента Украины

Что в этом году пообещает украинцам Порошенко и на чем сделает акцент, пока точно неизвестно. Но ко Дню независимости Украины на улицах Киева появились билборды, где на фоне украинского герба напечатано: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко». Политологи уже назвали это лозунгом избирательной кампании Порошенко, с которым он пойдет на выборы.



Фото: Facebook Алексея Росовецкого

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко о своем желании побороться за президентское кресло объявила в августе. Это уже третье ее выдвижение на пост президента: последний раз Тимошенко участвовала в выборах в 2014 году, когда заняла второе место, набрав 12,81% голосов.



Фото: www.tymoshenko.ua

В 2007 году во время парламентских выборов Тимошенко представила 300-страничную программу стратегического развития Украины «Украинский прорыв», в которой, например, предлагала давать чиновникам-взяточникам пожизненное заключение.

В этот раз программа Тимошенко насчитывает восемь пунктов. Главный из них — проведение референдума с целью принятия новой Конституции Украины, «демонополизации» власти и превращения страны в парламентскую республику.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу», — заявила лидер партии «Батькивщина» и глава одноименной фракции в Верховной раде.

Тимошенко выступает против федерализации Украины, и за унитарную форму государственного устройства. Кроме того, экс-премьер обещает провести судебную реформу, создать четвертую ветвь власти — контролирующую, которая будет формироваться из трех уже существующих ветвей власти.

У шоумена Владимира Зеленского избирательной программы пока нет. В интервью Дмитрию Гордону, накануне официального заявления о выдвижении в президенты, бывший участник КВН, рассказал, что, если выиграет, планирует вернуть Крым, прекратить войну на Донбассе и не вступать в НАТО, если Украину туда не позовут.



Кадр из фильма «Слуга народа»

«В Донбассе надо прекратить стрельбу, любой вариант „мы туда пойдем армией“ я отметаю сразу. Крым — наша земля. На концерте в Берлине я набил морду зрителю, который поднял российский флаг и сказал что-то гадкое об Украине. Надо ли вступать в НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Петр Порошенко — как очень средний фильм в кинотеатре: смотришь — и у тебя разочарование. Украина должна быть очень либеральной и свободной. Я хочу, чтобы здесь бабки были в безопасности, чтобы приезжали все мировые компании. Кто нас захватит, если тут будут арабы, китайцы, американцы?», — сказал Зеленский.

1 января шоумен объявил о том, что набирает людей в свою команду. Самый главный критерий — отсутствие опыта в политике.

Зарегистрироваться кандидатом в президенты планирует бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. Об этом он заявил ровно год назад.



Фото: Александр Косарев

Официальную программу Безсмертный еще не презентовал, но в большом интервью TUT.BY рассказывал, что, став президентом, планирует прекратить войну на Донбассе, и начать диалог с Кремлем. Крым же, по мнению Безсмертного, должен входить в состав Украины в качестве автономии.

«Уже сегодня надо вносить изменения в украинскую Конституцию, заявлять о крымско-татарском Крыме и автономии, работать над этим вопросом и в Европарламенте, ОБСЕ и так далее. Ведь белорусы имеют свое государство, какое бы оно ни было, украинцы имеют, россияне — тоже, а крымские татары — нет, а это титульная нация. Самая трагическая ошибка, которую сегодня совершает мир, — это то, что разрешает Кремлю издеваться над целым народом. Это недопустимые вещи», — считает Безсмертный.

В президенты Украины идет и мэр Львова и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый.



Фото: city-adm.lviv.ua

По его словам ключевыми элементами кампании станут «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны».

«Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Сегодня перед вами весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!» — заявил Садовый. По его словам, ключевыми элементами предвыборной кампании станут мобилизация молодежи Украины, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны.

«Сломать хребет коррупции», «железной рукой преодолеть хаос»

Кандидатом на пост президента Украины планирует стать глава партии «Гражданская позиция», народный депутат Украины VI, VII созывов, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.



Фото: grytsenko.com.ua

Для экс-министра обороны это будет уже третья президентская кампания. Кстати, в 2010 году он запомнился всем своим лозунгом: «Первый непроходной». Результат голосования лозунг подтвердил: Гриценко в 2010 году он набрал 1,2%, в 2014-м — 5,48% голосов.

В своей новой программе Гриценко обещает «сломать хребет коррупции», восстановить управляемость страной и порядок во власти, эффективно использовать стратегические ресурсы страны, сократить государственное регулирование экономики, поддерживать предпринимательство.

«Моя страна — это европейское зажиточное село. Украина снова будет кормить Европу. Экологически чистыми продуктами за большие деньги, ведь спрос на чистые продукты в мире будет возрастать», — обещает Гриценко украинцам.

Кроме того, экс-министр обороны заявил, что на протяжении пяти лет Украина не будет вступать ни в какие военно-политические союзы.

Радикальный блок в президентской гонке будет представлять народный депутат Украины, лидер Радикальной партии имени себя Олег Ляшко.



Фото: facebook.com/O.Liashko/photos

О своем намерении участвовать в выборах он заявил еще два года назад. Главная цель его президентства — установить в Украине сильную вертикаль власти и усилить правоохранительные органы и спецслужбы.

«Я иду в президенты, чтобы железной рукой преодолеть хаос, произвол и анархию; чтобы восстановить закон и порядок в нашем государстве, дать людям покой, работу и уверенность в завтрашнем дне. Я восстановлю сильную вертикаль власти, мощные правоохранительные органы и спецслужбы, чтобы они пресекали любые преступления, защищали жизнь украинцев и безопасность нашего государства», — обещает Ляшко.

От оппозиции в президентской гонке будет участвовать бывший министр топлива и энергетики, вице-премьер, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Юрий Бойко.



Фото: facebook.com/pg/official.yuriy.boyko

В интервью телеканалу «112 Украина» Бойко рассказал, что он категорически против майданов и «вообще против любой революции» и что Украине необходимо вернуть Донбасс, иначе страна повторит путь Азербайджана.

«Я считаю, что Донбасс надо возвращать, потому что если мы не вернем территорию и людей страны, то у нас будет примерно такая же ситуация, как в Азербайджане. Я часто там бывал, когда работал в правительстве, и видел, насколько глубока эта моральная рана: Азербайджан потерял 20% своей территории в Нагорном Карабахе. Поэтому надо возвращать, более того, это будет очень хороший сигнал для сепаратистов во всем мире, что даже если ты что-то забираешь, то рано или поздно ты это вернешь. Рецепта по Крыму сейчас нет, но то, что делает сегодняшняя власть, когда отрезает дальше Крым, — это движение, чтобы не приблизить к себе Крым, а наоборот, чтобы отрезать его окончательно. Все эти блокады, преграды — водная, электрическая и все остальное», — заявил Бойко.