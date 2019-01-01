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Солнечную электростанцию за 170 млн долларов строят на «чернобыльских землях»

02.01.2019 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Чериковском районе Могилевской области ведется строительство крупнейшей в Беларуси фотоэлектростанции (ФЭС). Информация об этом размещена на сайте компании «Белзарубежстрой», которая выполняет строительные и монтажные работы.


Фото: пресс-служба «Белзарубежстрой»

Ближняя Речица — так раньше называлась деревня в Чериковском районе. Сейчас деревни нет, есть одноименное урочище в зоне отселения, последовавшего за катастрофой на Чернобыльской АЭС. Но уже в следующем году топографы снова нанесут на карты страны Ближнюю Речицу. Здесь строится Чериковская ФЭС, крупнейшая в Беларуси и СНГ, говорится в сообщении генподрядчика.

Мощность солнечной электростанции составит более 100 МВт. Она разместится на площади 220 га.

Работы в Чериковском районе начались в конце октября, на объекте трудятся около 120 человек и около 30 единиц строительной техники. Как сообщили в Управлении строительства энергетических объектов ЗАО «Белзарубежстрой», «на конец декабря подготовительные и земляные работы проведены на 100 га, установлено конструкций для более чем 800 монтажных систем под фотоэлектрические модули».

Проект финансируется компанией «Камелиасайд Лимитед» — дочерним предприятием британских Altostarta и United Green Group, которая специализируется на венчурных инвестициях в возобновляемую энергетику

Общая сумма инвестиций составит более 170 млн долларов. Источники финансирования — собственные средства и кредитные ресурсы международных финансовых институтов.

Поставка оборудования и инжиниринг осуществляется китайской компанией Power China Guizhou Engineering на условиях «под-ключ».

Немецкая компания Ecap выступит техническим координатором проекта в Чериковском районе, а также займется обслуживанием ФЭС после завершения строительства. Планируется, что станция будет введена в апреле-мае 2019 года.

Строительство ФЭС нацелено на развитие экологически чистой солнечной энергетики в Беларуси, диверсификацию источников электроэнергии, сокращение операционных и транспортных расходов в связи с обеспечением электроэнергией близлежащих населенных пунктов. Ожидается, что проект поспособствует экономии валютных ресурсов за счет некоторого сокращения импорта нефти и газа. Объект также послужит использованию территорий, подвергшиеся радиационному воздействию в результате чернобыльской катастрофы, говорится в сообщении «Белзарубежстроя».

Полученная альтернативная электроэнергия будет закупаться гособъединением «Белэнерго» и поставляться в энергосистему Беларуси.

Год назад глава МИД Беларуси Владимир Макей встречался с директором ирландской компании «Пьюа Энерджи» Торстеном Меркелем и обсуждал перспективы развития возобновляемых источников энергии в Беларуси, в частности, строительство солнечной электростанции в Могилевской области. До этого ирландский инвестор реализовал в Беларуси ряд проектов в области альтернативной энергетики.

 
 
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Мощность солнечной электростанции составит более 100 МВт. Она разместится на площади 220 га.
 
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