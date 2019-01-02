Задача для правительства: скромный прирост ВВП не должен помешать росту реальных доходов белорусов

Правительство постановлением Совмина № 989 от 29 декабря 2018 года утвердило ключевые показатели эффективности работы на 2019 год, с ообщает пресс-служба.

В частности, установлены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы правительства и Нацбанка, руководителей республиканских органов госуправления, а также руководителей облисполкомов и Минского горисполкома.

Прирост ВВП в первом квартале запланирован на уровне 0,6%, за два квартала — 1,8%, за три — 3,1% и за год — 4%. Реальные доходы населения вырастут соответственно на 2,3% за квартал, 2,8% — за полугодие, 3,1% за три квартала и 3,4% за год.

Документом также установлено, что ключевыми показателями эффективности работы на 2019 год для руководителей госпредприятий (доля государства в уставных фондах 50% и более) являются чистая прибыль, рентабельность продаж, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции и услуг, темпы роста экспорта.

Самое напряженное задание по экспорту у Беллесбумпрома (+11,9%), Минстройархитектуры по услугам (+22,5%), Минсвязи по компьютерным, телекоммуникационным и информационным услугам (+12%). Для ключевого экспортера, концерна «Белнефтехим», задание доведено с учетом меняющейся внешней конъюнктуры — в первом квартаел ожидается падение экспорта на 18%, по итогам полугодия отставание должно сократится до 10%, за три квартала — 6% с выходом по итогам года на уровень 2018-го.

Минэкономики поручено разработать и внести в Совет министров:

до 1 апреля 2019 г. — «дорожную карту» по реализации первого этапа Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь — страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года;

до 1 июня 2019 г. — концепцию совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства.