Правозащитники: В прошлом году журналистов оштрафовали на 113 тысяч, участников акций - на 106 тысяч

В 2018 году, несмотря на снижение общего уровня репрессий в стране по сравнению с предыдущим годом, системных изменений в сфере гражданских и политических прав, в первую очередь на законодательном уровне, направленных на качественное улучшение ситуации с правами человека в Беларуси не произошло. Об этом говорится в аналитическом обзоре незарегистрированного правозащитного центра «Весна» .

В отчете «Весны» напоминают, что в прошлом году Беларусь впервые за 20 лет предоставила в Комитет по правам человека ООН отчет об исполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Но при этом Беларусь, как утверждают правозащитники, продолжает избирательно сотрудничать с ООН и не исполняет в полном объеме добровольно взятых страной обязательств в области прав человека.

В «Весне» также отмечают, что в прошлом году власти продолжали практику политически мотивированного уголовного преследования граждан.

«В течение 2018 года данный вид репрессий применялся в отношении 18 граждан. 15 из них были обвиняемыми по так называемому „ делу БелТА “. Также преследованию подверглись активисты независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик, директор информационного агентства БелаПАН Алесь Липай, обвиненные по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)», — говорится в отчете.

Также были зафиксированы многочисленные случаи преследования блогеров и журналистов независимых СМИ в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. По информации «Весны», в течение года были зафиксированы 132 случая привлечения 36 журналистов к административной ответственности в виде штрафов за сотрудничество с иностранными СМИ на общую сумму 113 092 рубля. Вступившие в силу изменения в «Закон о СМИ», по мнению «Весны», существенно ограничивают свободу слова и вводят новые ограничения в интернет-сфере.

Также в течение года правозащитниками зафиксировано 184 случая привлечения к административной ответственности за участие в несанкционированных собраниях в отношении 144 человек: аресты назначались 21 раз, штрафы были вынесены в 163 случаях на общую сумму 4363 базовых величин — 106 893,5 рублей.

В отчете отмечается, что несмотря на продолжение диалога с ЕС и ПАСЕ по проблеме смертной казни, в Беларуси продолжалось применение данного вида наказания, нарушаются права на свободу совести и вероисповедания. Применение «тунеядского» декрета правозащитники также считают нарушением прав человека.