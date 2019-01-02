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Без проверок, отсидок и с льготами. Лукашенко подписал указ о развитии Оршанского района

03.01.2019 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 506 о развитии Оршанского района, которым утверждается программа развития этого региона на период до 2023 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Целью программы называют создание условий для комплексного социально-экономического развития региона, повышения качества и уровня жизни населения, стимулирования предпринимательства, роста доходов местного бюджета.

Для этого планируется реализовать ряд экономических, финансовых, налоговых, административных и стимулирующих мер. В частности, на территории района устанавливается особый режим налогообложения как для новых, так и для действующих субъектов хозяйствования: предприятия будут освобождены от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования, снижаются ставки налога при упрощенной системе налогообложения до 1%, уменьшаются отчисления на пенсионное страхование, а отсрочка (рассрочка) по уплате налогов будет происходить без начисления процентов за ее использование.

Кроме того, в программе предусмотрены меры для развития инвестиционной деятельности. Например, для оперативного принятия решений право на распоряжение неэффективно используемым имуществом, находящимся в республиканской форме собственности, предоставлено Оршанскому райисполкому. На территории района разрешается применение строительных и технических норм, установленных в ЕС, ЕАЭС и КНР, с проведением государственных экспертиз проектной документации без ее адаптации к действующим нормативам. При создании или расширении производств предприятия района освобождаются от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств, а также от компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира.

Для дополнительного раскрепощения деловой инициативы в Оршанском районе произойдет дальнейшее упорядочивание проверочной деятельности, а также декриминализация экономических рисков, отмечено в сообщении. До 31 декабря 2023 года вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а для внеплановых проверок определяется исключительный перечень случаев их проведения. Кроме того, предусматривается минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении экономических преступлений в пользу мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.

Отдельные положения указа направлены на материальное стимулирование работы кадров путем увязки уровня заработной платы руководителей организаций и госслужащих с результатами выполнения программы развития Оршанского района. Предусматривается снятие ограничения по коэффициенту соотношения заработной платы руководителя и средней зарплаты по организации.

Наиболее эффективные меры по развитию Оршанского района будут в последующем распространены на другие регионы республики и создадут основу комплексного плана мероприятий по их развитию, отмечено в сообщении. 

Текст указа пока не опубликован.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 506 о развитии Оршанского района, которым утверждается программа развития этого региона на период до 2023...
 
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