Сколько мы будем платить за коммунальные услуги в 2019 году? Подробный расчёт для стандартной квартиры

С 1 января 2019 года в Беларуси вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий указ №492 от 22 декабря 2018 года подписал Александр Лукашенко. Позже Совет министров и местные власти определились с окончательными тарифами на основные ЖКУ. Realt.by рассчитал, на какую сумму вырастет плата за ЖКУ для жильцов обычной квартиры в Минске.
В указе №492 установили предельно допустимые цены на ЖКУ для населения. Это значит, что местные исполнительные комитеты имеют право утверждать свои тарифы. Тем не менее, они не должны превысить значения, установленные в указе.
В большинстве пунктов указа прописано повышение тарифов на основные ЖКУ. Однако некоторые тарифы снизят. При увеличении тарифов необходимо выполнить условие: суммарная оплата коммуналки должна возрасти не более чем на 5 долларов. Отметим: некоторые тарифы увеличатся не с 1 января, а с 1 июня.
Всего через несколько дней после подписания указа №492 Министерство энергетики опубликовало постановление №947 от 27 декабря 2018 года. В постановлении определили тарифы на электроэнергию.
26-28 декабря Минский городской исполком и областные исполкомы утвердили тарифы на основные ЖКУ: водоснабжение, канализацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт.
Наконец, Совет министров принял постановление №985 от 29 декабря 2012 года, в котором предусмотрели окончательные тарифы на 2019 год на электрическую и тепловую энергию, а также на природный и сжиженный газ.
Действующие предельно допустимые цены на ЖКУ на 2018 год были установлены указом президента Беларуси №473 от 31 декабря 2017 года. Цены на электроэнергию на 2018 год были определены в постановлении Совета министров №7 от 5 января 2018 года.
Realt.by для примера рассчитал, на какую сумму в 2019 году увеличится плата за ЖКУ для семьи из 2 человек, которые живут в 3-комнатной «брежневской» квартире площадью 59,88 квадратного метра. В квартире установлены газовая плита, а также счётчики воды, газа и электричества. Предположим, что семья не превышает лимиты на потребление воды, электричества и газа — в этом случае часть суммы в жировке оплатит непосредственно сама семья, а оставшуюся часть возместят за счёт бюджета государства.
В 2018 году действовали лимиты на потребление основных ЖКУ. Лимит потребления воды составлял 140 литров в сутки на 1 жильца квартиры, или 4,34 кубического метра в месяц, состоящий из 31 дня. Лимит потребления электричества независимо от количества жильцов составлял 150 кВт*ч в месяц для квартир с газовыми плитами и 250 кВт*ч в месяц для квартир с электрическими плитами. Лимит потребления газа на 1 жильца квартиры составлял 8 кубических метров в месяц.
Сравнение тарифов на ЖКУ в 2018 и 2019 годах
№ п/п
Услуга
Единица измере-ния
Объём
(коли-чество)
Декабрь 2018 года
Январь 2019 года
Июнь 2019 года
Тариф
(руб-лей)
Начис-лено
(рублей)
Тариф
(руб-лей)
Начис-лено
(рублей)
Тариф
(руб-лей)
Начис-лено
(рублей)
1
Водоснабжение горячее
Гкал
0,4108
16,9259
6,95
16,9259
6,95
18,4831
7,59
2
Водоснабжение холодное
м. куб.
7,6
0,8053
6,12
0,8338
6,34
0,8338
6,34
3
Отопление
Гкал
0,8795
16,9259
14,89
16,9259
14,89
18,4831
16,26
4
Электроэнергия
кВт*ч
100
0,1433
14,33
0,1746
17,46
0,1746
17,46
5
Электроэнергия на работу лифта
чел.
2
0,52
1,04
0,66
1,32
0,66
1,32
6
Электроэнергия на освещение подъезда
чел.
2
0,345
0,69
0,6
1,2
0,6
1,2
7
Канализация
м. куб.
7,6
0,5398
4,10
0,5518
4,19
0,5518
4,19
8
Техническое обслуживание
м. кв.
50*
0,1187
5,94
0,1187
5,94
0,1187
5,94
9,88**
0,1216
1,20
0,1216
1,20
0,1216
1,20
9
Капитальный ремонт
м. кв.
59,88
0,0953
5,71
0,1001
5,99
0,1001
5,99
10
Техническое обслуживание лифта
чел.
2
1,4
2,80
1,4
2,80
1,4
2,80
11
Вывоз твёрдых коммунальных отходов
м. куб.
0,4466
7,7430
3,46
8,9169
3,98
8,9169
3,98
12
Санитарное содержание вспомогательных помещений
чел.
2
0,5409
1,08
0,65
1,30
0,65
1,30
13
Газоснабжение
м. куб.
9,0
0,4011
3,61
0,4114
3,70
0,4114
3,70
Сумма (рублей)
71,92
77,26
79,27
* – по субсидируемому тарифу (пункт 1 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309), который в 2019 году останется прежним: 0,1187 рубля за 1 квадратный метр нормативной площади квартиры (в нашем случае – 50 «квадратов»).
** – по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат (пункт 1 приложения 2 к решению Мингорисполкома №5309), который в следующем году также не изменится: 0,1216 рубля за 1 квадратный метр площади квартиры, превышающей нормативную (в нашем расчёте – 9,88 «квадрата»).
1) Тариф на горячее водоснабжение (пункт 5 приложения 1 к указу президента №492) в январе останется прежним по сравнению с декабрём и составит 16,9259 рубля за 1 Гкал. Однако с 1 июня тариф возрастёт до 18,4831 рубля (на 9,2%).
2) Тариф на холодное водоснабжение (пункт 2 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309) в январе вырастет на 3,5%: с 0,8053 до 0,8338 рубля за 1 кубический метр.
3) Тариф на отопление (пункт 5 приложения 1 к указу президента №492) совпадает с тарифом на горячее водоснабжение: с 1 января – 16,9259 рубля, с 1 июня – 18,4831 рубля за 1 Гкал.
4) Тариф на электрическую энергию выбираем с учётом того, что в квартире установлены газовая плита и счётчик расхода электроэнергии (пункт 5 приложения 2 к постановлению Совмина №985): 1-ставочный тариф в 2019 году повысили с 0,1433 до 0,1746 рубля за 1 кВт*ч (+ 21,8%).
Если бы на кухне стояла электрическая плита, собственнику квартиры нужно было бы выбрать тариф из пункта 1 приложения 2 к постановлению Совмина №985. Для 2019 года 1-ставочный тариф также повысили по сравнению с 2018-м: с 0,1218 до 0,1484 рубля за 1 кВт*ч (+ 21,8%).
5) Тариф на электрическую энергию на работу лифта (пункт 14 приложения 1 к указу президента №492) с 1 января увеличится сразу на 26,9%: с 0,52 до 0,66 рубля за 1 жильца квартиры.
6) Тариф на электрическую энергию на освещение подъезда (пункт 13 приложения 1 к указу президента №492) с 1 января прибавит к своему декабрьскому значению целых 73,9%: с 0,345 до 0,6 рубля за 1 жильца квартиры.
7) Тариф на канализацию (пункт 3 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309) с 1 января возрастёт на 2,2%: с 0,5398 до 0,5518 рубля за 1 кубический метр.
8) Тариф на техническое обслуживание рассчитывают исходя из нормативной площади помещения, определённой в пункте 19 Положения, входящего в состав по