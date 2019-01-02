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Сколько мы будем платить за коммунальные услуги в 2019 году? Подробный расчёт для стандартной квартиры

03.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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С 1 января 2019 года в Беларуси вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий указ №492 от 22 декабря 2018 года подписал Александр Лукашенко. Позже Совет министров и местные власти определились с окончательными тарифами на основные ЖКУRealt.by рассчитал, на какую сумму вырастет плата за ЖКУ для жильцов обычной квартиры в Минске.

Сколько мы будем платить за коммунальные услуги в 2019 году? Подробный расчёт для стандартной квартиры

В указе №492 установили предельно допустимые цены на ЖКУ для населения. Это значит, что местные исполнительные комитеты имеют право утверждать свои тарифы. Тем не менее, они не должны превысить значения, установленные в указе.

В большинстве пунктов указа прописано повышение тарифов на основные ЖКУ. Однако некоторые тарифы снизят. При увеличении тарифов необходимо выполнить условие: суммарная оплата коммуналки должна возрасти не более чем на 5 долларов. Отметим: некоторые тарифы увеличатся не с 1 января, а с 1 июня.

Всего через несколько дней после подписания указа №492 Министерство энергетики опубликовало постановление №947 от 27 декабря 2018 года. В постановлении определили тарифы на электроэнергию.

26-28 декабря Минский городской исполком и областные исполкомы утвердили тарифы на основные ЖКУ: водоснабжение, канализацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт.

Наконец, Совет министров принял постановление №985 от 29 декабря 2012 года, в котором предусмотрели окончательные тарифы на 2019 год на электрическую и тепловую энергию, а также на природный и сжиженный газ.

Действующие предельно допустимые цены на ЖКУ на 2018 год были установлены указом президента Беларуси №473 от 31 декабря 2017 года. Цены на электроэнергию на 2018 год были определены в постановлении Совета министров №7 от 5 января 2018 года.

Realt.by для примера рассчитал, на какую сумму в 2019 году увеличится плата за ЖКУ для семьи из 2 человек, которые живут в 3-комнатной «брежневской» квартире площадью 59,88 квадратного метра. В квартире установлены газовая плита, а также счётчики воды, газа и электричества. Предположим, что семья не превышает лимиты на потребление воды, электричества и газа — в этом случае часть суммы в жировке оплатит непосредственно сама семья, а оставшуюся часть возместят за счёт бюджета государства.

В 2018 году действовали лимиты на потребление основных ЖКУ. Лимит потребления воды составлял 140 литров в сутки на 1 жильца квартиры, или 4,34 кубического метра в месяц, состоящий из 31 дня. Лимит потребления электричества независимо от количества жильцов составлял 150 кВт*ч в месяц для квартир с газовыми плитами и 250 кВт*ч в месяц для квартир с электрическими плитами. Лимит потребления газа на 1 жильца квартиры составлял 8 кубических метров в месяц.

Сравнение тарифов на ЖКУ в 2018 и 2019 годах

№ п/п

Услуга

Единица измере-ния

Объём

(коли-чество)

Декабрь 2018 года

Январь 2019 года

Июнь 2019 года

Тариф

(руб-лей)

Начис-лено

(рублей)

Тариф

(руб-лей)

Начис-лено

(рублей)

Тариф

(руб-лей)

Начис-лено

(рублей)

1

Водоснабжение горячее

Гкал

0,4108

16,9259

6,95

16,9259

6,95

18,4831

7,59

2

Водоснабжение холодное

м. куб.

7,6

0,8053

6,12

0,8338

6,34

0,8338

6,34

3

Отопление

Гкал

0,8795

16,9259

14,89

16,9259

14,89

18,4831

16,26

4

Электроэнергия

кВт*ч

100

0,1433

14,33

0,1746

17,46

0,1746

17,46

5

Электроэнергия на работу лифта

чел.

2

0,52

1,04

0,66

1,32

0,66

1,32

6

Электроэнергия на освещение подъезда

чел.

2

0,345

0,69

0,6

1,2

0,6

1,2

7

Канализация

м. куб.

7,6

0,5398

4,10

0,5518

4,19

0,5518

4,19

8

Техническое обслуживание

м. кв.

50*

0,1187

5,94

0,1187

5,94

0,1187

5,94

9,88**

0,1216

1,20

0,1216

1,20

0,1216

1,20

9

Капитальный ремонт

м. кв.

59,88

0,0953

5,71

0,1001

5,99

0,1001

5,99

10

Техническое обслуживание лифта

чел.

2

1,4

2,80

1,4

2,80

1,4

2,80

11

Вывоз твёрдых коммунальных отходов

м. куб.

0,4466

7,7430

3,46

8,9169

3,98

8,9169

3,98

12

Санитарное содержание вспомогательных помещений

чел.

2

0,5409

1,08

0,65

1,30

0,65

1,30

13

Газоснабжение

м. куб.

9,0

0,4011

3,61

0,4114

3,70

0,4114

3,70

Сумма (рублей)

71,92

77,26

79,27

* – по субсидируемому тарифу (пункт 1 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309), который в 2019 году останется прежним: 0,1187 рубля за 1 квадратный метр нормативной площади квартиры (в нашем случае – 50 «квадратов»).

** – по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат (пункт 1 приложения 2 к решению Мингорисполкома №5309), который в следующем году также не изменится: 0,1216 рубля за 1 квадратный метр площади квартиры, превышающей нормативную (в нашем расчёте – 9,88 «квадрата»).

1) Тариф на горячее водоснабжение (пункт 5 приложения 1 к указу президента №492) в январе останется прежним по сравнению с декабрём и составит 16,9259 рубля за 1 Гкал. Однако с 1 июня тариф возрастёт до 18,4831 рубля (на 9,2%).

2) Тариф на холодное водоснабжение (пункт 2 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309) в январе вырастет на 3,5%: с 0,8053 до 0,8338 рубля за 1 кубический метр.

3) Тариф на отопление (пункт 5 приложения 1 к указу президента №492) совпадает с тарифом на горячее водоснабжение: с 1 января – 16,9259 рубля, с 1 июня – 18,4831 рубля за 1 Гкал.

4) Тариф на электрическую энергию выбираем с учётом того, что в квартире установлены газовая плита и счётчик расхода электроэнергии (пункт 5 приложения 2 к постановлению Совмина №985): 1-ставочный тариф в 2019 году повысили с 0,1433 до 0,1746 рубля за 1 кВт*ч (+ 21,8%).

Если бы на кухне стояла электрическая плита, собственнику квартиры нужно было бы выбрать тариф из пункта 1 приложения 2 к постановлению Совмина №985. Для 2019 года 1-ставочный тариф также повысили по сравнению с 2018-м: с 0,1218 до 0,1484 рубля за 1 кВт*ч (+ 21,8%).

5) Тариф на электрическую энергию на работу лифта (пункт 14 приложения 1 к указу президента №492) с 1 января увеличится сразу на 26,9%: с 0,52 до 0,66 рубля за 1 жильца квартиры.

6) Тариф на электрическую энергию на освещение подъезда (пункт 13 приложения 1 к указу президента №492) с 1 января прибавит к своему декабрьскому значению целых 73,9%: с 0,345 до 0,6 рубля за 1 жильца квартиры.

7) Тариф на канализацию (пункт 3 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309) с 1 января возрастёт на 2,2%: с 0,5398 до 0,5518 рубля за 1 кубический метр.

8) Тариф на техническое обслуживание рассчитывают исходя из нормативной площади помещения, определённой в пункте 19 Положения, входящего в состав по

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января 2019 года в Беларуси вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий указ №492 от 22 декабря 2018 года подписал Александр...
 
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