Сколько мы будем платить за коммунальные услуги в 2019 году? Подробный расчёт для стандартной квартиры

С 1 января 2019 года в Беларуси вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий указ №492 от 22 декабря 2018 года подписал Александр Лукашенко. Позже Совет министров и местные власти определились с окончательными тарифами на основные ЖКУ . Realt.by рассчитал, на какую сумму вырастет плата за ЖКУ для жильцов обычной квартиры в Минске.





В указе №492 установили предельно допустимые цены на ЖКУ для населения. Это значит, что местные исполнительные комитеты имеют право утверждать свои тарифы. Тем не менее, они не должны превысить значения, установленные в указе.

В большинстве пунктов указа прописано повышение тарифов на основные ЖКУ. Однако некоторые тарифы снизят. При увеличении тарифов необходимо выполнить условие: суммарная оплата коммуналки должна возрасти не более чем на 5 долларов. Отметим: некоторые тарифы увеличатся не с 1 января, а с 1 июня.

Всего через несколько дней после подписания указа №492 Министерство энергетики опубликовало постановление №947 от 27 декабря 2018 года. В постановлении определили тарифы на электроэнергию.

26-28 декабря Минский городской исполком и областные исполкомы утвердили тарифы на основные ЖКУ: водоснабжение, канализацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт.

Наконец, Совет министров принял постановление №985 от 29 декабря 2012 года, в котором предусмотрели окончательные тарифы на 2019 год на электрическую и тепловую энергию, а также на природный и сжиженный газ.

Действующие предельно допустимые цены на ЖКУ на 2018 год были установлены указом президента Беларуси №473 от 31 декабря 2017 года. Цены на электроэнергию на 2018 год были определены в постановлении Совета министров №7 от 5 января 2018 года.

Realt.by для примера рассчитал, на какую сумму в 2019 году увеличится плата за ЖКУ для семьи из 2 человек, которые живут в 3-комнатной «брежневской» квартире площадью 59,88 квадратного метра. В квартире установлены газовая плита, а также счётчики воды, газа и электричества. Предположим, что семья не превышает лимиты на потребление воды, электричества и газа — в этом случае часть суммы в жировке оплатит непосредственно сама семья, а оставшуюся часть возместят за счёт бюджета государства.

В 2018 году действовали лимиты на потребление основных ЖКУ. Лимит потребления воды составлял 140 литров в сутки на 1 жильца квартиры, или 4,34 кубического метра в месяц, состоящий из 31 дня. Лимит потребления электричества независимо от количества жильцов составлял 150 кВт*ч в месяц для квартир с газовыми плитами и 250 кВт*ч в месяц для квартир с электрическими плитами. Лимит потребления газа на 1 жильца квартиры составлял 8 кубических метров в месяц.

Сравнение тарифов на ЖКУ в 2018 и 2019 годах № п/п Услуга Единица измере-ния Объём (коли-чество) Декабрь 2018 года Январь 2019 года Июнь 2019 года Тариф (руб-лей) Начис-лено (рублей) Тариф (руб-лей) Начис-лено (рублей) Тариф (руб-лей) Начис-лено (рублей) 1 Водоснабжение горячее Гкал 0,4108 16,9259 6,95 16,9259 6,95 18,4831 7,59 2 Водоснабжение холодное м. куб. 7,6 0,8053 6,12 0,8338 6,34 0,8338 6,34 3 Отопление Гкал 0,8795 16,9259 14,89 16,9259 14,89 18,4831 16,26 4 Электроэнергия кВт*ч 100 0,1433 14,33 0,1746 17,46 0,1746 17,46 5 Электроэнергия на работу лифта чел. 2 0,52 1,04 0,66 1,32 0,66 1,32 6 Электроэнергия на освещение подъезда чел. 2 0,345 0,69 0,6 1,2 0,6 1,2 7 Канализация м. куб. 7,6 0,5398 4,10 0,5518 4,19 0,5518 4,19 8 Техническое обслуживание м. кв. 50* 0,1187 5,94 0,1187 5,94 0,1187 5,94 9,88** 0,1216 1,20 0,1216 1,20 0,1216 1,20 9 Капитальный ремонт м. кв. 59,88 0,0953 5,71 0,1001 5,99 0,1001 5,99 10 Техническое обслуживание лифта чел. 2 1,4 2,80 1,4 2,80 1,4 2,80 11 Вывоз твёрдых коммунальных отходов м. куб. 0,4466 7,7430 3,46 8,9169 3,98 8,9169 3,98 12 Санитарное содержание вспомогательных помещений чел. 2 0,5409 1,08 0,65 1,30 0,65 1,30 13 Газоснабжение м. куб. 9,0 0,4011 3,61 0,4114 3,70 0,4114 3,70 Сумма (рублей) 71,92 77,26 79,27

* – по субсидируемому тарифу (пункт 1 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309), который в 2019 году останется прежним: 0,1187 рубля за 1 квадратный метр нормативной площади квартиры (в нашем случае – 50 «квадратов»). ** – по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат (пункт 1 приложения 2 к решению Мингорисполкома №5309), который в следующем году также не изменится: 0,1216 рубля за 1 квадратный метр площади квартиры, превышающей нормативную (в нашем расчёте – 9,88 «квадрата»).

1) Тариф на горячее водоснабжение (пункт 5 приложения 1 к указу президента №492) в январе останется прежним по сравнению с декабрём и составит 16,9259 рубля за 1 Гкал. Однако с 1 июня тариф возрастёт до 18,4831 рубля (на 9,2%).

2) Тариф на холодное водоснабжение (пункт 2 приложения 1 к решению Мингорисполкома №5309) в январе вырастет на 3,5%: с 0,8053 до 0,8338 рубля за 1 кубический метр.

3) Тариф на отопление (пункт 5 приложения 1 к указу президента №492) совпадает с тарифом на горячее водоснабжение: с 1 января – 16,9259 рубля, с 1 июня – 18,4831 рубля за 1 Гкал.

4) Тариф на электрическую энергию выбираем с учётом того, что в квартире установлены газовая плита и счётчик расхода электроэнергии (пункт 5 приложения 2 к постановлению Совмина №985): 1-ставочный тариф в 2019 году повысили с 0,1433 до 0,1746 рубля за 1 кВт*ч (+ 21,8%). Если бы на кухне стояла электрическая плита, собственнику квартиры нужно было бы выбрать тариф из пункта 1 приложения 2 к постановлению Совмина №985. Для 2019 года 1-ставочный тариф также повысили по сравнению с 2018-м: с 0,1218 до 0,1484 рубля за 1 кВт*ч (+ 21,8%).

5) Тариф на электрическую энергию на работу лифта (пункт 14 приложения 1 к указу президента №492) с 1 января увеличится сразу на 26,9%: с 0,52 до 0,66 рубля за 1 жильца квартиры.

6) Тариф на электрическую энергию на освещение подъезда (пункт 13 приложения 1 к указу президента №492) с 1 января прибавит к своему декабрьскому значению целых 73,9%: с 0,345 до 0,6 рубля за 1 жильца квартиры.