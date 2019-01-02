Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья еще на один месяц. Можно ли получить кредит в других банках?

Напомним, что Беларусбанк приостановил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение готового жилья с 8 ноября по 31 декабря 2018 года.

Кроме того, банк повысил ставки по жилищным кредитам на 2 процентных пункта. Если до 8 ноября кредиты выдавались под 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта), то с 8 ноября — под 15% (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). Повышение ставок коснулось только выдачи новых кредитов.

Как рассказали Realt.byв контакт-центре, по решению правления банка прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений приостановлен еще до 31 января 2019 года.

Исключение составляют кредиты на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу в соответствии с указом от 8 мая 2013 года № 215. Решение правления банка в контакт-центре комментировать не стали.

В то же время, в Беларусбанке по-прежнему можно получить кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и квартир, а также строительство квартир путем приобретения жилищных облигаций. Он предоставляется на срок до 20 лет под 15% годовых (СР + 5 п.п.).

Вслед за Беларусбанком с 29 ноября прошлого года приостановил прием заявок от граждан на выдачу новых кредитов на приобретение жилья и ОАО «БПС-Сбербанк». Это не коснулось предоставления кредитов на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240.

Как пояснили Realt.byв БПС-Сбербанке, на сегодняшний день прием новых заявок на получение кредита на покупку жилья еще не возобновлен. Также не предоставляется кредит на потребительские нужды.

— Как только будет принято решение о выдаче кредитов на жилищные и иные цели, информация будет размещена на сайте банка, — уточнили в банке.

Сегодня, как и ранее, кредит можно получить только на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240.

На сегодняшний день в ОАО «Белинвестбанк» можно получить кредит на строительство и покупку жилой и иной недвижимости на срок 10, 15 и 20 лет под ставку по кредиту овернайт, которая сейчас составляет 16,1% годовых. Размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной плавающей процентной ставки, зависящей от ставки овернайт. При этом процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора.

Также в банке можно получить кредит по партнерской программе «Квартира от партнера».

Кроме того, банк предоставляет кредиты на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа №240.

В ОАО «Белагропромбанк» по-прежнему можно получить кредит на покупку, строительство индивидуального жилого дома, квартиры, а также на приобретение жилищных облигаций на срок до 20 лет под 15% годовых (СР+ 5 п.п.).

Кредиты также предоставляются на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа №240 до 20 лет под 13% годовых (СР + 3 п.п.).

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