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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья еще на один месяц. Можно ли получить кредит в других банках?
03.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Напомним, что Беларусбанк
Кроме того, банк повысил ставки по жилищным кредитам на 2 процентных пункта. Если до 8 ноября кредиты выдавались под 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта), то с 8 ноября — под 15% (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). Повышение ставок коснулось только выдачи новых кредитов.
Как рассказали Realt.byв контакт-центре, по решению правления банка прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений приостановлен еще до 31 января 2019 года.
Исключение составляют кредиты на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу в соответствии с указом от 8 мая 2013 года № 215. Решение правления банка в контакт-центре комментировать не стали.
В то же время, в Беларусбанке по-прежнему можно получить кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и квартир, а также строительство квартир путем приобретения жилищных облигаций. Он предоставляется на срок до 20 лет под 15% годовых (СР + 5 п.п.).
Вслед за Беларусбанком с 29 ноября прошлого года
Как пояснили Realt.byв БПС-Сбербанке, на сегодняшний день прием новых заявок на получение кредита на покупку жилья еще не возобновлен. Также не предоставляется кредит на потребительские нужды.
— Как только будет принято решение о выдаче кредитов на жилищные и иные цели, информация будет размещена на сайте банка, — уточнили в банке.
Сегодня, как и ранее, кредит можно получить только на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240.
На сегодняшний день в ОАО «Белинвестбанк» можно получить кредит на строительство и покупку жилой и иной недвижимости на срок 10, 15 и 20 лет под ставку по кредиту овернайт, которая сейчас составляет 16,1% годовых. Размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной плавающей процентной ставки, зависящей от ставки овернайт. При этом процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора.
Также в банке можно получить кредит по партнерской программе «Квартира от партнера».
Кроме того, банк предоставляет кредиты на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа №240.
В ОАО «Белагропромбанк» по-прежнему можно получить кредит на покупку, строительство индивидуального жилого дома, квартиры, а также на приобретение жилищных облигаций на срок до 20 лет под 15% годовых (СР+ 5 п.п.).
Кредиты также предоставляются на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа №240 до 20 лет под 13% годовых (СР + 3 п.п.).
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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья еще на один месяц. Можно ли получить кредит в других банках?
Один из ведущих банков страны — ОАО «АСБ «Беларусбанк» — продлил «мораторий» на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений еще на один месяц.
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