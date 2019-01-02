ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья еще на один месяц. Можно ли получить кредит в других банках?

03.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья еще на один месяц. Можно ли получить кредит в других банках?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: belveb.by

Напомним, что Беларусбанк приостановил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение готового жилья с 8 ноября по 31 декабря 2018 года.

Кроме того, банк повысил ставки по жилищным кредитам на 2 процентных пункта. Если до 8 ноября кредиты выдавались под 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта), то с 8 ноября — под 15% (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). Повышение ставок коснулось только выдачи новых кредитов.

Как рассказали Realt.byв контакт-центре, по решению правления банка прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений приостановлен еще до 31 января 2019 года.

Исключение составляют кредиты на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу в соответствии с указом от 8 мая 2013 года № 215. Решение правления банка в контакт-центре комментировать не стали.

В то же время, в Беларусбанке по-прежнему можно получить кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и квартир, а также строительство квартир путем приобретения жилищных облигаций. Он предоставляется на срок до 20 лет под 15% годовых (СР + 5 п.п.).

Вслед за Беларусбанком с 29 ноября прошлого года приостановил прием заявок от граждан на выдачу новых кредитов на приобретение жилья и ОАО «БПС-Сбербанк». Это не коснулось предоставления кредитов на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240.

Как пояснили Realt.byв БПС-Сбербанке, на сегодняшний день прием новых заявок на получение кредита на покупку жилья еще не возобновлен. Также не предоставляется кредит на потребительские нужды.

Как только будет принято решение о выдаче кредитов на жилищные и иные цели, информация будет размещена на сайте банка, — уточнили в банке.

Сегодня, как и ранее, кредит можно получить только на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240.

На сегодняшний день в ОАО «Белинвестбанк» можно получить кредит на строительство и покупку жилой и иной недвижимости на срок 10, 15 и 20 лет под ставку по кредиту овернайт, которая сейчас составляет 16,1% годовых. Размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной плавающей процентной ставки, зависящей от ставки овернайт. При этом процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора.

Также в банке можно получить кредит по партнерской программе «Квартира от партнера».

Кроме того, банк предоставляет кредиты на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа №240.

В ОАО «Белагропромбанк» по-прежнему можно получить кредит на покупку, строительство индивидуального жилого дома, квартиры, а также на приобретение жилищных облигаций на срок до 20 лет под 15% годовых (СР+ 5 п.п.).

Кредиты также предоставляются на строительство и реконструкцию жилья с использованием субсидии в рамках указа №240 до 20 лет под 13% годовых (СР + 3 п.п.).

Также читайте у нас:

Установлены новые цены на газ для населения и тарифы на электрическую и тепловую энергию

Застройка возле гольф-полей «Зелёная гавань» вынесена на общественное обсуждение

В Минске на окраине Сухарево построят новый район на 7311 квартир

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из ведущих банков страны — ОАО «АСБ «Беларусбанк» — продлил «мораторий» на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений еще на один месяц.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство установило цены на газ и теплоэнергию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика