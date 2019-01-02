Дешевые визы, первые «праймериз» и приезд посла США. Пять ожиданий от политики Беларуси в 2019-м

Уже сегодня понятно, что 2019 год обещает быть нескучным в белорусской как внешней, так и внутренней политике. Вот топ-5 событий, которых стоит ждать в наступившем году.

Подписание визовых соглашений с ЕС

Уже без малого пять лет Минск и Брюссель обсуждают два соглашения — по упрощению визового режима и реадмиссии — которые должны быть подписаны в пакете. Второе важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Простые белорусы все никак не могут дождаться первого документа, который предусматривает упрощение визовых процедур.

После вступления этого соглашения в силу шенгенские визы должны подешеветь до 35 евро (при оформлении в посольстве), вырастет число бесплатных и долгосрочных виз.



Фото: Reuters

Переговоры столько раз были «на стадии завершения», что предсказывать их скорый счастливый исход — неблагодарное дело. Последние разногласия возникли вокруг позиции Польши, которая хотела бы иметь больше консулов в своих диппредставительствах в Беларуси и включила этот вопрос в переговоры по визам. Минск такой необходимости не видит, как и связи этой темы с визовой. Из-за большего числа долгосрочных виз работы у консулов должно стать меньше, а не больше, говорят в МИД . Но если это и вправду последнее разногласие, у сторон есть все шансы подписать документ уже в начале 2019 года.

Статус другого провисшего документа в переговорах с ЕС — Приоритетов партнерства — пока неясен. Там все уперлось в позицию другой белорусской соседки, Литвы, по строительству БелАЭС. Но поскольку этот документ рамочный, и не повлечет за собой прямых последствий для жизни белорусов, за этими переговорами мы смотрим не так пристально, как за визовыми.

«Рабочая группа» и другие плоды конфликта с Москвой

С 2019 года начался налоговый маневр в России. Из-за него белорусская экономика потеряет миллиарды долларов на подорожании нефти.

Декабрь стал кульминацией публичного конфликта Минска и Москвы на эту тему. Две предновогодних встречи Лукашенко и Путина не привели к компромиссу . Все, о чем договорились стороны — создать двустороннюю рабочую группу под руководством министров экономики.



Фото: Reuters

Пока неясно, чем работа этой группы будет отличаться от любых других встреч правительств двух стран, и вообще чем она будет заниматься. Российские власти акцентируют внимание на теме интеграции. Белорусские — на всех спорных вопросах отношений. Эти оттенки в описании повестки группы намекают, в какую сторону будет тянуть ее работу каждый из союзников.

Кроме нефти, в 2019 году предстоят переговоры по цене на газ на 2020-й и отложенное подписание договора о взаимном признании виз. Александр Лукашенко забрал на ознакомление этот документ перед Союзным совмином в Бресте 13 декабря, но пообещал долго его подписание не затягивать. Соглашение упростит жизнь иностранцам, которые путешествуют в Россию через Беларусь и наоборот.

Беларусь и США вернут послов?

Больше 10 лет назад Минск отозвал своего посла из Вашингтона и попросил на выход американского. С тех пор Беларусь в США и США в Беларуси представлены временными поверенными и урезанными штатами посольств.

Последние годы стороны обсуждают восстановление нормального дипломатического присутствия. По некоторым данным, окончательное политическое «да» Минск и Вашингтон сказали на октябрьской встрече Александра Лукашенко и помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарона Уэсса Митчелла.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

За неделю до этого Вашингтон сделал маленький шаг на встречу — продлил приостановку санкций против девяти белорусских компаний не на полгода, как обычно, а на год.

Бюрократическая машина в Вашингтоне разворачивается медленно, и процесс утверждения и назначения посла может занять год-полтора. При оптимистичном развитии событий американский посол может появиться в Минске к концу 2019-го.

Первые в истории «праймериз» оппозиции

«Праймериз», или предварительные выборы, — американская методика отбора партией или коалицией лучшего из своих кандидатов для президентской кампании. Так, например, республиканцы и демократы в США по несколько месяцев определяют своего кандидата для финальной дуэли.

Белорусская оппозиция перепробовала много способов выбора единого кандидата на президентские выборы. С 2006 года это не особо получалось, а до этого предпочитали большой оппозиционный конгресс. Но сейчас крупнейшее в оппозиции объединение, правоцентристская коалиция, в которую входят ОГП, БХД и движение «За свободу», вплотную подошло к тому, чтобы наконец довести свои праймериз до логического конца — выбора своего единого кандидата на выборы.

Лидер «За свободу» Юрий Губаревич рассказал TUT.BY, как это будет проходить. Сначала каждая из структур в коалиции выдвинет своего кандидата на праймериз.



Лдиер движения "За свободу" Юрий Губаревич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От «За свободу» это будет сам Губаревич, от христианских демократов — их сопредседатель Павел Северинец, а ОГП еще должна определиться в течение января. По словам пресс-секретаря партии Анны Красулиной, в обсуждении три основных кандидата — новый лидер ОГП Николай Козлов, бывший много лет главой партии Анатолий Лебедько и ветеран белорусской политики Александр Добровольский, который сегодня возглавляет Восточноевропейскую школу политических исследований.

Коалиция открыта и к сторонним кандидатам, но для них установлено несколько фильтров. По словам Губаревича, человек, который хочет стать единым от правоцентристов, должен иметь команду (минимум 100 человек), разделять ценности коалиции, что исключает сторонников власти или «русского мира», и сделать денежный вклад в кампанию — пока обсуждается планка на уровне 2000 рублей.

Голосовать за кандидата смогут люди, которые заранее подпишутся под обязательством участвовать в президентской кампании победителя праймериз — например, раздавать листовки или собирать подписи. Намечено и онлайн-голосование, но оно будет скорее срезом общественного мнения, объясняет Губаревич. Решающими будут голоса людей, которые подпишутся, что готовы работать на будущего кандидата.

Праймериз должны начаться весной и завершиться в первой половине 2019 года. По словам представителей коалиции, так у их кандидата будет достаточно времени на раскрутку, в том числе на парламентской кампании, если она пройдет перед президентской. Кандидат правоцентрист все равно не будет единым на этапе регистрации: по своему выдвиженцу планируют, как минимум, кампания «Говори правду», БНФ и «Белорусский национальный конгресс» (среди лидеров которого — Николай Статкевич и Владимир Некляев).

Но цель процедуры не только в том, чтобы объединить оппозицию — что едва ли возможно — а еще и в том, чтобы организовать «движуху» вокруг кандидата правоцентристов и привлечь к нему внимание СМИ, говорит Анна Красулина.

Выборы?

Обе грядущие избирательные кампании — президентские и парламентские — должны по календарю пройти в 2020 году. Власть уже заявила, что совмещать выборы никто не будет. Лидия Ермошина разъяснила это так: совмещение кампаний «чревато многими сильными политическими беспокойствами». Лукашенко и вовсе назвал этот грядущий период «вакханалией» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Это значит, что одни выборы должны состояться раньше других. Президентские по закону должны пройти до 30 августа 2020 года, парламентские — до 10 сентября. Оптимальная разбежка между двумя кампаниями — полгода.

Это значит, что даже при максимально позднем проведении второй кампании, первую придется проводить до марта 2020 года. Но сложности в экономике и в отношениях с Россией могут ускорить процесс. Глава ЦИК идеальным временем для первых выборов называла ноябрь 2019 года .

Лукашенко уже обещал не проводить досрочных президентских выборов, поэтому пока что вероятным выглядит более раннее проведение выборов в парламент. Решится этот вопрос в 2019 году, скорее всего — уже в первой его половине. Таким образом, выборы точно будут назначены, кампания начнется, а возможно, и успеет закончиться, в наступившем 2019 году.