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Дешевые визы, первые «праймериз» и приезд посла США. Пять ожиданий от политики Беларуси в 2019-м
03.01.2019 14:08 — Новости Экономики | Tut.by
Уже сегодня понятно, что 2019 год обещает быть нескучным в белорусской как внешней, так и внутренней политике. Вот топ-5 событий, которых стоит ждать в наступившем году.
Подписание визовых соглашений с ЕС
Уже без малого пять лет Минск и Брюссель обсуждают два соглашения — по упрощению визового режима и реадмиссии — которые должны быть подписаны в пакете. Второе важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Простые белорусы все никак не могут дождаться первого документа, который предусматривает упрощение визовых процедур.
После вступления этого соглашения в силу шенгенские визы должны подешеветь до 35 евро (при оформлении в посольстве), вырастет число бесплатных и долгосрочных виз.
Переговоры столько раз были «на стадии завершения», что предсказывать их скорый счастливый исход — неблагодарное дело. Последние разногласия возникли вокруг позиции Польши, которая
Статус другого провисшего документа в переговорах с ЕС — Приоритетов партнерства — пока неясен. Там все уперлось в позицию другой белорусской соседки, Литвы, по строительству БелАЭС. Но поскольку этот документ рамочный, и не повлечет за собой прямых последствий для жизни белорусов, за этими переговорами мы смотрим не так пристально, как за визовыми.
«Рабочая группа» и другие плоды конфликта с Москвой
С 2019 года начался налоговый маневр в России. Из-за него белорусская экономика потеряет миллиарды долларов на подорожании нефти.
Декабрь стал кульминацией публичного конфликта Минска и Москвы на эту тему. Две предновогодних встречи Лукашенко и Путина
Пока неясно, чем работа этой группы будет отличаться от любых других встреч правительств двух стран, и вообще чем она будет заниматься. Российские власти акцентируют внимание на теме интеграции. Белорусские — на всех спорных вопросах отношений. Эти оттенки в описании повестки группы намекают, в какую сторону будет тянуть ее работу каждый из союзников.
Кроме нефти, в 2019 году предстоят переговоры по цене на газ на 2020-й и отложенное подписание договора о взаимном признании виз. Александр Лукашенко забрал на ознакомление этот документ перед Союзным совмином в Бресте 13 декабря, но пообещал долго его подписание не затягивать. Соглашение
Беларусь и США вернут послов?
Больше 10 лет назад Минск отозвал своего посла из Вашингтона и попросил на выход американского. С тех пор Беларусь в США и США в Беларуси представлены временными поверенными и урезанными штатами посольств.
Последние годы стороны обсуждают восстановление нормального дипломатического присутствия. По некоторым данным, окончательное политическое «да» Минск и Вашингтон сказали
За неделю до этого Вашингтон сделал маленький шаг на встречу —
Бюрократическая машина в Вашингтоне разворачивается медленно, и процесс утверждения и назначения посла может занять год-полтора. При оптимистичном развитии событий американский посол может появиться в Минске к концу 2019-го.
Первые в истории «праймериз» оппозиции
«Праймериз», или предварительные выборы, — американская методика отбора партией или коалицией лучшего из своих кандидатов для президентской кампании. Так, например, республиканцы и демократы в США по несколько месяцев определяют своего кандидата для финальной дуэли.
Белорусская оппозиция перепробовала много способов выбора единого кандидата на президентские выборы. С 2006 года это не особо получалось, а до этого предпочитали большой оппозиционный конгресс. Но сейчас крупнейшее в оппозиции объединение, правоцентристская коалиция, в которую входят ОГП, БХД и движение «За свободу», вплотную подошло к тому, чтобы наконец
Лидер «За свободу» Юрий Губаревич рассказал TUT.BY, как это будет проходить. Сначала каждая из структур в коалиции выдвинет своего кандидата на праймериз.
От «За свободу» это будет сам Губаревич, от христианских демократов — их сопредседатель Павел Северинец, а ОГП еще должна определиться в течение января. По словам пресс-секретаря партии Анны Красулиной, в обсуждении три основных кандидата — новый лидер ОГП Николай Козлов, бывший много лет главой партии Анатолий Лебедько и ветеран белорусской политики Александр Добровольский, который сегодня возглавляет Восточноевропейскую школу политических исследований.
Коалиция открыта и к сторонним кандидатам, но для них установлено несколько фильтров. По словам Губаревича, человек, который хочет стать единым от правоцентристов, должен иметь команду (минимум 100 человек), разделять ценности коалиции, что исключает сторонников власти или «русского мира», и сделать денежный вклад в кампанию — пока обсуждается планка на уровне 2000 рублей.
Голосовать за кандидата смогут люди, которые заранее подпишутся под обязательством участвовать в президентской кампании победителя праймериз — например, раздавать листовки или собирать подписи. Намечено и онлайн-голосование, но оно будет скорее срезом общественного мнения, объясняет Губаревич. Решающими будут голоса людей, которые подпишутся, что готовы работать на будущего кандидата.
Праймериз должны начаться весной и завершиться в первой половине 2019 года. По словам представителей коалиции, так у их кандидата будет достаточно времени на раскрутку, в том числе на парламентской кампании, если она пройдет перед президентской. Кандидат правоцентрист все равно не будет единым на этапе регистрации: по своему выдвиженцу планируют, как минимум, кампания «Говори правду», БНФ и «Белорусский национальный конгресс» (среди лидеров которого — Николай Статкевич и Владимир Некляев).
Но цель процедуры не только в том, чтобы объединить оппозицию — что едва ли возможно — а еще и в том, чтобы организовать «движуху» вокруг кандидата правоцентристов и привлечь к нему внимание СМИ, говорит Анна Красулина.
Выборы?
Обе грядущие избирательные кампании — президентские и парламентские — должны по календарю пройти в 2020 году. Власть уже заявила, что совмещать выборы никто не будет. Лидия Ермошина разъяснила это так: совмещение кампаний «чревато многими сильными политическими беспокойствами». Лукашенко и вовсе назвал этот
Это значит, что одни выборы должны состояться раньше других. Президентские по закону должны пройти до 30 августа 2020 года, парламентские — до 10 сентября. Оптимальная разбежка между двумя кампаниями — полгода.
Это значит, что даже при максимально позднем проведении второй кампании, первую придется проводить до марта 2020 года. Но сложности в экономике и в отношениях с Россией могут ускорить процесс. Глава ЦИК идеальным временем для первых выборов
Лукашенко уже
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Наступивший год обещает быть нескучным как в белорусской внешней, так и внутренней политике. Вот топ-5 событий, которых стоит ждать от 2019-го.
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