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Администрация президента: белорусы не поменяли мнение о смертной казни

03.01.2019 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь «последовательно идет по пути ограничения применения» смертной казни, однако в стране не произошло кардинального изменения общественного мнения по этому вопросу, говорится в ответе начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григория Шлыка в ответ на коллективное обращение граждан.


Григорий Шлык, фото: СТВ

10 декабря руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек и сопредседатель оргкомитета по созданию республиканского общественного объединения ветеранов боевых действий в Афганистане «Защитники Отечества» Александр Комаровский направили в Администрацию президента и Палату представителей обращение с призывом к властям ввести мораторий на смертную казнь.

«Рассматривая смертную казнь как явление исключительное (смертные приговоры в большинстве своем выносятся за убийство, как правило, двух и более лиц, по совокупности других тяжких и особо тяжких преступлений), Беларусь последовательно идет по пути ограничения ее применения, — отметил Шлык. — В частности, путем исключения смертной казни из санкций ряда статей, неприменения ее к несовершеннолетним, женщинам и мужчинам, достигшим ко дню вынесения приговора 65 лет, а также в отношении лиц, выполнивших обязательства, предусмотренные досудебным соглашением, введения в качестве альтернативы пожизненного заключения и увеличения максимального срока лишения свободы до 25 лет».

Вместе с тем, отметил чиновник, в Беларуси «не произошло кардинального изменения общественного мнения по вопросу смертной казни» — по итогам состоявшегося в 1996 году референдума более 80% принявших в нем участия граждан высказались за ее сохранение.

«В этой связи вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны», — говорится в ответе.

На обращение также ответил председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания Андрей Наумович.

«По нашему мнению, в вопросе о введении моратория на исполнение смертных приговоров основополагающим является готовность общества к таким решениям. На референдуме 1996 года более 80% его участников высказались за сохранение исключительной меры наказания», — отметил он.


Андрей Наумович - в центре. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По словам депутата, «в настоящее время единой точки зрения относительно перспектив отмены исключительной меры наказания в нашей стране нет». «В связи с этим ваши предложения не поддерживаются», — заключил Наумович.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Лётова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.

Беларусь — единственная европейская страна, применяющая смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один помилован президентом.

 
 
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Беларусь последовательно идет по пути ограничения применения смертной казни, отметили в администрации президента.
 
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