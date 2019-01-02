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Правительство услышало проблему многократного роста платежей для арендаторов и ждет предложений
03.01.2019 17:18 — Новости Экономики | Tut.by
Вступление в силу
«Как показали поступающие в Совет многочисленные обращения, это привело к существенному росту издержек у субъектов хозяйствования, работающих на арендуемых площадях. В целях урегулирования сложившейся ситуации Советом было инициировано ее обсуждение в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.
По итогам совещания с участием представителей бизнес-союзов и заинтересованных государственных органов решено детально рассмотреть на уровне местных органов управления возникающие проблемы применения нового порядка возмещения расходов и внести возможные предложения по его корректировке.
Эту инициативу поддержали в правительстве, и 29 декабря 2018 года первый вице-премьер Александр Турчин поручил председателям облисполкомов и Минского горисполкома обеспечить создание при исполкомах комиссий для рассмотрения и урегулирования вопросов, по постановлению, а также направить до конца января свои предложения по корректировки документа.
Планируется, что по результатам рассмотрения поступивших предложений будут подготовлены и внесены изменения в действующий порядок возмещения расходов.
Собеседники
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Проблемные вопросы возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту помещений будут рассматриваться в рабочих группах на местном уровне.
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