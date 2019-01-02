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Правительство услышало проблему многократного роста платежей для арендаторов и ждет предложений

03.01.2019 17:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вступление в силу постановления № 433 от 7 июня 2018 года, которым утверждено Положение о порядке возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданной в аренду недвижимости, обернулось на местах многократно возросшими платежами. Правительство проблему, о которой писал TUT.BY, услышало. До 31 января предложено всем заинтересованным направить свои предложения и правки в Минжилкомхоз, сообщается в пресс-резиле Совета по развитию предпринимательства.

«Как показали поступающие в Совет многочисленные обращения, это привело к существенному росту издержек у субъектов хозяйствования, работающих на арендуемых площадях. В целях урегулирования сложившейся ситуации Советом было инициировано ее обсуждение в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

По итогам совещания с участием представителей бизнес-союзов и заинтересованных государственных органов решено детально рассмотреть на уровне местных органов управления возникающие проблемы применения нового порядка возмещения расходов и внести возможные предложения по его корректировке.

Эту инициативу поддержали в правительстве, и 29 декабря 2018 года первый вице-премьер Александр Турчин поручил председателям облисполкомов и Минского горисполкома обеспечить создание при исполкомах комиссий для рассмотрения и урегулирования вопросов, по постановлению, а также направить до конца января свои предложения по корректировки документа.

Планируется, что по результатам рассмотрения поступивших предложений будут подготовлены и внесены изменения в действующий порядок возмещения расходов.

Собеседники рассказвали TUT.BY, что «арендаторам начали насчитывать расходы на возмещение затрат, которые превышают не только коммунальные платежи, но и саму арендную плату».

 
 
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Проблемные вопросы возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту помещений будут рассматриваться в рабочих группах на местном уровне.
 
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