В Беларуси определены ключевые показатели эффективности работы чиновников

Постановлением Совета Министров в Беларуси были определены значения ключевых показателей эффективности работы правительства, НББ, руководителей Мингорисполкома, обл- и райисполкомов, а также крупных предприятий.

Согласно Постановлением Совета министров от 29 декабря 2018 года № 989 «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год», определены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы. При этом лючевыми показателями эффективности работы на 2019 год для руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома также являются важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2019 год. Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Для руководителей организаций, имущество которых находится в собственности государства, и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит государству (кроме малых и микроорганизаций, организаций с участием иностранного капитала, банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций), в том числе входящих в состав государственных объединений, а также государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде 50 и более процентов, являющихся управляющими компаниями холдингов, в целом по холдингу ключевыми показателями являются чистая прибыль, рентабельность продаж, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), темпы роста экспорта товаров, услуг (для организаций, осуществляющих внешнеторговую деятельность).

Эффективность работы руководителей банков, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит государству, будут определять прибыль, отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности, рентабельность нормативного капитала, рост нормативного капитала банка за отчетный год в процентном отношении, равный либо превышающий значение индекса потребительских цен за отчетный год.

Ключевыми показателями для страховых организаций, имущество которых находится в собственности государства, и страховых организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит государству, являются рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, отношение темпов роста страховых взносов по всем видам страхования к темпам роста расходов на ведение дела, темпы роста страховых взносов по видам добровольного страхования.

Постановлением определены меры для достижения ключевых показателей.

Министерству экономики, Министерству иностранных дел, Министерству промышленности, Министерству архитектуры и строительства, Министерству транспорта и коммуникаций и иным республиканским органам госуправления поставлены задачи по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле в рамках ЕАЭС и Союзного государства, активному применению механизмов «дорожных карт» ЕАЭС с усилением взаимодействия российско-белорусских рабочих групп по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества.

Расчетные балансовые показатели прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год должны быть определены Министерством экономики до 1 февраля 2019 г. Кроме того, Министерству экономики совместно с республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, объединениями предпринимателей поручено разработать и внести в Совет Министров:

до 1 апреля 2019 г. – «дорожную карту» по реализации первого этапа Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года;

до 1 июня 2019 г. – концепцию совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому во взаимодействии с республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, до 15 января 2019 г. по согласованию с Министерством экономики поручено утвердить планы развития областей и г. Минска на 2019 год, разработанные с учетом положений Целей устойчивого развития в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».