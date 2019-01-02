ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси предлагают пересмотреть порядок возмещения арендаторами расходов на содержание помещений

03.01.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A


В Беларуси могут пересмотреть порядок возмещения арендаторами расходов на содержание помещений — пока же проблемные вопросы возмещения будут рассматриваться в рабочих группах на местном уровне, сообщили БЕЛТА в Совете по развитию предпринимательства.
 
C 10 сентября 2018 года вступил в силу новый порядок возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги (он утвержден постановлением Совета Министров от 7 июня 2018 года №433). Как показали поступающие в Совет по развитию предпринимательства многочисленные обращения, это привело к существенному росту издержек у субъектов хозяйствования, работающих на арендуемых площадях.
 
Для урегулирования ситуации совет инициировал ее обсуждение в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. В итоге с участием бизнес-союзов и госорганов выработано согласованное решение о необходимости рассмотрения на местном уровне возникающих проблем применения нового порядка возмещения расходов, а также о внесении предложений по его корректировке.
 
Эта инициатива была поддержана в правительстве. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин поручил председателям облисполкомов и Мингорисполкома обеспечить создание на местном уровне комиссий (рабочих групп), которые будут рассматривать и заниматься урегулированием проблемных вопросов, связанных с возмещением расходов. До 31 января заинтересованные направят в Минжилкомхоз предложения по корректировке постановления №433 с учетом правоприменительной практики.
 
Планируется, что после рассмотрения предложений в действующий порядок возмещения расходов внесут изменения.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси могут пересмотреть порядок возмещения арендаторами расходов на содержание помещений — пока же проблемные вопросы возмещения будут рассматриваться в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси определены ключевые показатели эффективности работы чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика