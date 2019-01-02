В Беларуси предлагают пересмотреть порядок возмещения арендаторами расходов на содержание помещений





В Беларуси могут пересмотреть порядок возмещения арендаторами расходов на содержание помещений — пока же проблемные вопросы возмещения будут рассматриваться в рабочих группах на местном уровне, сообщили БЕЛТА в Совете по развитию предпринимательства.

C 10 сентября 2018 года вступил в силу новый порядок возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги (он утвержден постановлением Совета Министров от 7 июня 2018 года №433). Как показали поступающие в Совет по развитию предпринимательства многочисленные обращения, это привело к существенному росту издержек у субъектов хозяйствования, работающих на арендуемых площадях.

Для урегулирования ситуации совет инициировал ее обсуждение в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. В итоге с участием бизнес-союзов и госорганов выработано согласованное решение о необходимости рассмотрения на местном уровне возникающих проблем применения нового порядка возмещения расходов, а также о внесении предложений по его корректировке.

Эта инициатива была поддержана в правительстве. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин поручил председателям облисполкомов и Мингорисполкома обеспечить создание на местном уровне комиссий (рабочих групп), которые будут рассматривать и заниматься урегулированием проблемных вопросов, связанных с возмещением расходов. До 31 января заинтересованные направят в Минжилкомхоз предложения по корректировке постановления №433 с учетом правоприменительной практики.

Планируется, что после рассмотрения предложений в действующий порядок возмещения расходов внесут изменения.