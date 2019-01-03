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За год золотовалютные резервы снизились на 157,7 млн долларов. Погашены долги на 5,7 млрд долларов

04.01.2019 10:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7,158 млрд долларов (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Нацбанка. За декабрь резервы снизились на 282,3 млн долларов (на 3,8%) после роста в ноябре на 332,3 млн (на 4,7%).

В декабре 2018 года правительство и Нацбанком исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 млн долларов, в том числе досрочно — 470 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в валюте должен был составить не менее 6 млрд долларов.

За год золотовалютные резервы снизились на 2,2%, или на 157,7 млн. долларов. При этом правительство и Нацбанк за 2018 год исполнили обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 5,7 млрд долларов.

Пополнение золотовалютных резервов в 2018 году осуществлялось в основном за счет недолговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также покупка валюты на внутреннем валютном рынке. Положительное влияние на уровень золотовалютных резервов также оказали выпуск Нацбанком и Минфином валютных облигаций на внутреннем рынке и поступление средств от размещения еврооблигаций на внешних финансовых рынках.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За декабрь резервы снизились на 282,3 млн долларов (на 3,8%) после роста в ноябре на 332,3 млн (на 4,7%).
 
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