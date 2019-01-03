Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,16 млрд

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 157,6 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на $282,3 млн (на 3,8%) после роста в ноябре 2018 года на $332,3 млн (на 4,7%).

В декабре 2018 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $940 млн, в том числе досрочно - $470 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен был составить не менее $6 млрд. В целом по итогам 2018 года снижение резервов составило $157,7 млн (2,2%). При этом правительством и Нацбанком за 2018 год исполнено обязательств в иностранной валюте на сумму около $5,7 млрд.

Золотовалютные резервы в 2018 году пополнялись в основном за счет недолговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и других платежей в иностранной валюте, а также покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Положительное влияние на уровень ЗВР также оказали выпуск Нацбанком и Минфином валютных облигаций на внутреннем рынке и поступление средств от размещения еврооблигаций на внешних финансовых рынках.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-