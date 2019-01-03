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«За коммуникации придется заплатить». Подробно разбираем нюансы покупки участка и строительства дома
04.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
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Как пояснили в Острошицком райисполкоме, при покупке земельного участка нужно обращать внимание в первую очередь на то, подведены ли коммуникации. Точнее, есть ли возможность подключения земельного участка к этим коммуникациям в принципе. Если да, то покупатель должен будет возместить часть затрат на их строительство. Порядок расчета прописан в Постановлении Совмина №298. Исполнительный комитет рассчитывает сумму, подлежащую возмещению исходя из удельных показателей (удельной стоимости затрат), которые затем умножаются на значение мощности объекта. При этом в каждом отдельном районе существуют собственные коэффициенты на стоимость электроэнергии, воды, газа и прочее. Все эти затраты нужно возместить до ввода дома в эксплуатацию. В любом другом случае дом не будет введен в эксплуатацию.
Журналист Realt.by решила разобраться в этом вопросе с юридической точки зрения.
В каких случаях нужно платить?
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. №298возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку производится лицом, которому в соответствии с законодательством предоставлен земельный участок, при возведении многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, возведении иных объектов на территории застройки.
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки, подлежат возмещению в порядке и случаях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, лицами, которым предоставлены эти участки, в размерах, определяемых соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.
Кто определяет размер компенсации затрат?
Положением установлена формула расчета удельной стоимости затрат на единицу мощности вида объекта инфраструктуры, рассчитывать которую уполномочены дочерние унитарные предприятия коммунальных унитарных предприятий по капитальному строительству облисполкомов и коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству Минского горисполкома.
Формула расчета выплат
Показатели удельной стоимости затрат утверждаются городскими, районными исполнительными комитетами на трехлетний период в зависимости от вида объекта инфраструктуры.
Показатели удельной стоимости затрат и реквизиты счетов, на которые перечисляются средства в счет возмещения затрат лицом, которому предоставлен земельный участок, размещаются на официальных сайтах областных, городских, районных исполнительных комитетов.
Величина затрат, возмещаемых гражданами, являющимися застройщиками одноквартирных, блокированных жилых домов, определяется местными исполнительными и распорядительными органами при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома путем умножения удельной стоимости затрат, утвержденной городскими, районными исполнительными комитетами, на проектную мощность возводимого одноквартирного, блокированного жилого дома по каждому виду объекта инфраструктуры, предусмотренному в градостроительной документации.
Удельная стоимость затрат на единицу мощности вида объекта инфраструктуры (далее — удельная стоимость затрат) рассчитывается в целом по населенному пункту по каждому виду объекта инфраструктуры по следующей формуле:
УСi = Фi : Мi,
где УСi — удельная стоимость затрат по i-му виду объекта инфраструктуры;
Фi — фактические затраты на строительство, в том числе проектирование, i-го вида объекта инфраструктуры в целом по населенному пункту за три календарных года, предшествующих году, в котором производится расчет, определяемые в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства;
Мi — мощность i-го вида объекта инфраструктуры, введенного в эксплуатацию в целом по населенному пункту за три календарных года, предшествующих году, в котором производится расчет.
Когда нужно заплатить?
Перечисление средств в счет возмещения затрат лицом, которому предоставлен земельный участок, производится поэтапно или единовременно в течение срока строительства объекта строительства, установленного в проектной документации (но не позднее дня утверждения акта приемки объекта строительства в эксплуатацию), с учетом индексации.
Граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющиеся застройщиками одноквартирных, блокированных жилых домов, возмещают затраты до заключения договора на техническое обслуживание инженерного оборудования земельного участка, договора на оказание услуг электросвязи по видам объектов инфраструктуры, перечисленным в Положении (но не позднее дня утверждения акта приемки одноквартирного, блокированного жилого дома в эксплуатацию), а по объектам распределительной транспортной инфраструктуры — не позднее дня утверждения акта приемки одноквартирного, блокированного жилого дома в эксплуатацию с учетом индексации.
Когда можно не платить?
· если земельные участки предоставляются с внесением платы за право заключения договоров аренды земельных участков,
· за земельные участки, приобретаемые в частную собственность, в случае если затраты по видам объектов инфраструктуры включены в указанную плату;
· в иных случаях, установленных президентом Республики Беларусь.
На все вышеперечисленные нюансы следует обратить внимание при покупке земельного участка, находящегося в государственной собственности. Если же вы покупаете земельный участок у физического лица, то необходимо прежде всего удостовериться, что он не обременен правами третьих лиц.
Кроме того, недавно президент подписал
Указом устанавливается, что строительство таких сетей будет осуществляться организациями водопроводно-канализационного или жилищно-коммунального хозяйства за счет собственных средств, в том числе привлеченных кредитных и заемных средств; собственниками объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, расположенных в существующих районах индивидуальной жилой застройки) за счет собственных средств.
Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.
При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости, их затраты тоже будут возмещаться.
Текст подготовлен при активном участии адвоката Минской коллегии адвокатов Ольги Левковской.
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«За коммуникации придется заплатить». Подробно разбираем нюансы покупки участка и строительства дома
Тема выплаты затрат на проведение коммуникаций в последнее время не на шутку всколыхнула интернет-пространство. Мы решили совместно с адвокатом Минской областной...
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