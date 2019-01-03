«За коммуникации придется заплатить». Подробно разбираем нюансы покупки участка и строительства дома

Как пояснили в Острошицком райисполкоме, при покупке земельного участка нужно обращать внимание в первую очередь на то, подведены ли коммуникации. Точнее, есть ли возможность подключения земельного участка к этим коммуникациям в принципе. Если да, то покупатель должен будет возместить часть затрат на их строительство. Порядок расчета прописан в Постановлении Совмина №298. Исполнительный комитет рассчитывает сумму, подлежащую возмещению исходя из удельных показателей (удельной стоимости затрат), которые затем умножаются на значение мощности объекта. При этом в каждом отдельном районе существуют собственные коэффициенты на стоимость электроэнергии, воды, газа и прочее. Все эти затраты нужно возместить до ввода дома в эксплуатацию. В любом другом случае дом не будет введен в эксплуатацию.

Журналист Realt.by решила разобраться в этом вопросе с юридической точки зрения.



