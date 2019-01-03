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Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

04.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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За 2018 год команда Realt.byобъехала всю Беларусь и не только. Многое осталось за кадром. Но сегодня мы приоткроем закулисье и покажем фото, которые никогда ранее не были опубликованы. Впереди снова большие выходные и мы хотим поднять вам немного настроение:)

На протяжении 5 лет мы готовим обзоры участков, выставленных на аукцион. И не всегда это легко. К слову, ближайший пройдет сегодня, а о самых интересных лотах можно прочитать здесь.  

Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Впечатления от малонаселенных поселков под Минском сильное, но оно не сравнится с путешествиями по вымирающим деревням, депрессивным белорусским городам и к подножью АЭС.

Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Жизнь фотографа Realt.byсопряжена с ежедневным риском.

Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

А иногда репортажи срываются по непредвиденным обстоятельствам.

Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

В этом году мы побывали и на высоте, и глубоко под землей.Надеемся, что 2019 год будет не менее богат на события и впечатления.

Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
 
 
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За 2018 год команда Realt.by объехала всю Беларусь и не только. Многое осталось за кадром. Но сегодня мы приоткроем закулисье и покажем фото, которые никогда ранее не были...
 
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