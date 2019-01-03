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Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
04.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
За 2018 год команда Realt.byобъехала всю Беларусь и не только. Многое осталось за кадром. Но сегодня мы приоткроем закулисье и покажем фото, которые никогда ранее не были опубликованы. Впереди снова большие выходные и мы хотим поднять вам немного настроение:)
На протяжении 5 лет мы готовим
Впечатления от малонаселенных поселков под Минском сильное, но оно не сравнится с путешествиями по
Жизнь фотографа Realt.byсопряжена с ежедневным риском.
А иногда репортажи срываются по непредвиденным обстоятельствам.
В этом году мы побывали и
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За 2018 год команда Realt.by объехала всю Беларусь и не только. Многое осталось за кадром. Но сегодня мы приоткроем закулисье и покажем фото, которые никогда ранее не были...
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