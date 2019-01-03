Все, что осталось за кадром. Фотографии 2018 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

За 2018 год команда Realt.byобъехала всю Беларусь и не только. Многое осталось за кадром. Но сегодня мы приоткроем закулисье и покажем фото, которые никогда ранее не были опубликованы. Впереди снова большие выходные и мы хотим поднять вам немного настроение:)

На протяжении 5 лет мы готовим обзоры участков, выставленных на аукцион . И не всегда это легко. К слову, ближайший пройдет сегодня , а о самых интересных лотах можно прочитать здесь .









Впечатления от малонаселенных поселков под Минском сильное, но оно не сравнится с путешествиями по вымирающим деревням , депрессивным белорусским городам и к подножью АЭС .







Жизнь фотографа Realt.byсопряжена с ежедневным риском.

А иногда репортажи срываются по непредвиденным обстоятельствам.



В этом году мы побывали и на высоте , и глубоко под землей .Надеемся, что 2019 год будет не менее богат на события и впечатления.



