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ЗВР Беларуси сократились за декабрь на 282 млн долларов

04.01.2019 12:22 — Новости Экономики | БДГ  
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7 157,6 млн долларов США (в эквиваленте).

За декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 282,3 млн долларов США (на 3,8 процента) после роста в ноябре 2018 года на 332,3 млн долларов США (на 4,7 процента). Об этом сообщает НББ.

В декабре 2018 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 млн долларов США, в том числе досрочно – 470 млн  долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен был составить не менее 6 млрд. долларов США.

В целом по итогам 2018 года снижение резервов составило 157,7 млн долларов США (2,2 процента).

При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь за 2018 год исполнено обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 5,7 млрд долларов США.

Пополнение золотовалютных резервов в 2018 году осуществлялось в основном за счет недолговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Положительное влияние на уровень золотовалютных резервов также оказали выпуск Национальным банком и Министерством финансов валютных облигаций на внутреннем рынке и поступление средств от размещения еврооблигаций на внешних финансовых рынках.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.

Напомним, что на 1 декабря 2018 года ЗВР составили в эквиваленте $7 млрд 439,9 млн. На 1 января 2018 г резервные активы Беларуси по стандартам МВФ составляли 7,315 млрд долларов, на 1 января 2017 г - 4,927 млрд, на 1 января 2016 г - 4,176 млрд, на 1 января 2015 г - 5,059 млрд, на 1 января 2014 г - 6,651 млрд, на 1 января 2013 г - 8,095 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7 157,6 млн долларов США (в эквиваленте).
 
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