Жилье-2019: больше будут строить для многодетных, в городах-спутниках и арендных домов, но рассчитывать в основном придется на себя

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 года №987 «О мерах по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2020 году».

Задания увеличены всем областям, кроме Гродненской

В 2019 году, как и в 2018-м, в Беларуси запланировано построить 4 миллиона квадратных метров общей площади жилья.

В 2019 году всем областям, кроме Гродненской, увеличены задания по вводу общей площади жилья. Больше всего это коснулось Гомельской и Могилевской областей, которым по сравнению с прошлым годом задания увеличены на 29 и 28 тысяч квадратных метров соответственно.

Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. В текущем году для этого региона планку подняли на 17 тысяч квадратных метров.

Больше на 22 и 26 тысяч квадратных метров общей площади жилья придется построить в этом году Брестской и Витебской областям соответственно.

Второй год подряд снижается задание по вводу жилья для Гродненской области. Если в 2017 году в регионе было запланировано построить 490 тысяч квадратных метров, в 2018 — 482 тысячи, то на 2019 год задание уменьшилось до 410 тысяч квадратных метров.

Планка для Минска снижается на 50 тысяч «квадратов»

Что касается Минска, то по сравнению с прошлым годом в 2019-м задание для столицы снижено на 50 тысяч квадратных метров. В 2018 году в Минске было запланировано построить 720 тысяч квадратных метров. На этот год задание снизилось до 670 тысяч.



