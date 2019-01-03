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Жилье-2019: больше будут строить для многодетных, в городах-спутниках и арендных домов, но рассчитывать в основном придется на себя
04.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Соответствующее решение закреплено
Задания увеличены всем областям, кроме Гродненской
В 2019 году, как и в 2018-м, в Беларуси запланировано построить 4 миллиона квадратных метров общей площади жилья.
В 2019 году всем областям, кроме Гродненской, увеличены задания по вводу общей площади жилья. Больше всего это коснулось Гомельской и Могилевской областей, которым по сравнению с прошлым годом задания увеличены на 29 и 28 тысяч квадратных метров соответственно.
Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. В текущем году для этого региона планку подняли на 17 тысяч квадратных метров.
Больше на 22 и 26 тысяч квадратных метров общей площади жилья придется построить в этом году Брестской и Витебской областям соответственно.
Второй год подряд снижается задание по вводу жилья для Гродненской области. Если в 2017 году в регионе было запланировано построить 490 тысяч квадратных метров, в 2018 — 482 тысячи, то на 2019 год задание уменьшилось до 410 тысяч квадратных метров.
Планка для Минска снижается на 50 тысяч «квадратов»
Что касается Минска, то по сравнению с прошлым годом в 2019-м задание для столицы снижено на 50 тысяч квадратных метров. В 2018 году в Минске было запланировано построить 720 тысяч квадратных метров. На этот год задание снизилось до 670 тысяч.
Растет доля строительства жилья с господдержкой
Из общей площади запланированного к вводу в этом году жилья 1489 тысяч квадратных метров будет построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся.
С государственной поддержкой запланировано ввести в эксплуатацию 1060 тысяч квадратных метров, в том числе для военнослужащих по месту работы и службы — 88,4 тысячи.
В прошлом году для этой категории граждан планировалось построить 900 тысяч квадратных метров жилья, в 2017 — 375 тысяч.
Увеличивается доля социальных квартир
По сравнению с двумя предыдущими годами в 2019 году увеличится количество квартир социального пользования. Так, если в 2017 году социальные квартиры планировалось построить для 502 семей (в том числе в Минске — для 44 семей), в 2018-м — для 679 семей (в том числе в Минске — для 44 семей), то в этом году в республике запланировано построить подобные жилые помещения для 1023 семей (в том числе в Минске — для 119 семей).
Многодетным семьям — зеленый свет
Значительно увеличивается доля квартир для многодетных семей. Так, если в 2017 году новые квартиры планировалось построить для 4329 семей, в 2018-м — для 7029 семей, то в 2019 году для многодетных семей запланированы к вводу 12.000 квартир.
Больше всего квартир — 2508 — запланировано построить для многодетных семей в Брестской области (здесь и далее в 2018 году — 1761). В Витебской области новые квартиры планируется построить для 1116 семей (401), Гомельской — 1704 (879), Гродненской — 1476 (883), Минской — 2112 (1505), Могилевской области — для 1188 семей (700 семей).
В Минске новые жилые помещения планируется построить для 1896 семей (в 2018 году — для 900 семей, в 2017-м — для 754 семей).
Выросла и доля квартир для отселения
В текущем году для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, новые квартиры планируется построить для 128 семей, в том числев Минске — для 26 семей.
В Брестской области для «отселенцев» построят 4 квартиры, в Минской — 98 квартир. Во всех остальных областях строительство такого жилья не запланировано.
В прошлом году в Беларуси планировалось отселить 52 семьи, в том числе в Минске — 26.
Вырастут объемы строительства арендного жилья
По сравнению с прошлым годом в 2019 году вырастут объемы строительства жилых домов (квартир) для предоставления жилых помещений коммерческого использования на условиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного и частного жилищных фондов.
Если говорить о Минске, то в 2015 году в столице было запланировано построить 147 тысяч квадратных метров помещений коммерческого использования. В 2016 году ввод арендного жилья был не запланирован, но по факту введены 2 дома общей площадью 14,5 тысячи кв.м. Они построены за счет средств бюджета г. Минска.
В 2017 году в Минске было запланировано построить 7 тысяч квадратных метров арендного жилья, по факту введены 2 дома за счет возвратных средств от аренды помещений. Задание на 2018 год в столице составило 7,6 тысячи квадратного метра. По итогам года введены в эксплуатацию два арендных дома.
Строить будут во всех городах-спутниках
В текущем году, как и в 2018-м, строительство нового жилья будет вестись во всех городах-спутниках.
Объемы строительства индивидуального жилья
В 2019 году запланировано построить 1750 тысяч квадратных метров общей площади индивидуальных жилых домов, в том числе в Брестской области — 320 тысяч, Витебской — 115, Гомельской — 180, Гродненской — 180, Минской — 800, Могилевской — 130 и г. Минске — 25 тысяч квадратных метров.
Объемы финансирования инфраструктуры
На строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, планируется направить 685,8 миллиона рублей.
В прошлом году на эти цели было запланировано направить 446,1 миллиона рублей (в 2017 году — 446,4 млн руб.).
Объемы финансирования жилья
На финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланировано направить 4572 миллиона рублей.
В прошлом году на эти цели было запланировано направить 4259,003 миллиона рублей, в том числе кредитных ресурсов банков — 645,83 млн рублей (из них льготных — 119,83 млн рублей).
Объемы кредитования банками строительства жилья
Кредитные ресурсы банков, направляемые в 2019 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру), составят 785,57 миллиона рублей, в том числе в Минске — 123,57 миллиона рублей.
В прошлом году на эти цели банки выдали 526 миллиона рублей.
Льготные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» составили 85,7 миллиона рублей, ОАО «Белагропромбанк» — 13,53 миллиона рублей.
Постановлением установлен предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 718 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилых помещений ОАО «АСБ «Беларусбанк», расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) по многоквартирным жилым домам, разрешение на производство строительно-монтажных работ по которым выдано органами государственного строительного надзора после 1 января 2018 г. или уведомление о производстве строительно-монтажных работ по которым направлено в данные органы с 26 февраля 2018 год.
Также установлен предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 рублей, для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с указом от 2 сентября 1996 года №346 и предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 940 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме) ОАО «АСБ «Беларусбанк», расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство (реконструкцию) в сельских населенных пунктах.
Задания на 2020 год
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