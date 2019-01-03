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Жилье-2019: больше будут строить для многодетных, в городах-спутниках и арендных домов, но рассчитывать в основном придется на себя

04.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Жилье-2019: больше будут строить для многодетных, в городах-спутниках и арендных домов, но рассчитывать в основном придется на себя
Фото носит иллюстративный характер

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 года №987 «О мерах по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2020 году».

Задания увеличены всем областям, кроме Гродненской

В 2019 году, как и в 2018-м, в Беларуси запланировано построить 4 миллиона квадратных метров общей площади жилья.

В 2019 году всем областям, кроме Гродненской, увеличены задания по вводу общей площади жилья. Больше всего это коснулось Гомельской и Могилевской областей, которым по сравнению с прошлым годом задания увеличены на 29 и 28 тысяч квадратных метров соответственно.

Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. В текущем году для этого региона планку подняли на 17 тысяч квадратных метров.

Больше на 22 и 26 тысяч квадратных метров общей площади жилья придется построить в этом году Брестской и Витебской областям соответственно.

Второй год подряд снижается задание по вводу жилья для Гродненской области. Если в 2017 году в регионе было запланировано построить 490 тысяч квадратных метров, в 2018 — 482 тысячи, то на 2019 год задание уменьшилось до 410 тысяч квадратных метров.

Планка для Минска снижается на 50 тысяч «квадратов»

Что касается Минска, то по сравнению с прошлым годом в 2019-м задание для столицы снижено на 50 тысяч квадратных метров. В 2018 году в Минске было запланировано построить 720 тысяч квадратных метров. На этот год задание снизилось до 670 тысяч.

Жилье-2019: больше будут строить для многодетных, в городах-спутниках и арендных домов, но рассчитывать в основном придется на себя

Растет доля строительства жилья с господдержкой

Из общей площади запланированного к вводу в этом году жилья 1489 тысяч квадратных метров будет построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся.

С государственной поддержкой запланировано ввести в эксплуатацию 1060 тысяч квадратных метров, в том числе для военнослужащих по месту работы и службы — 88,4 тысячи.

В прошлом году для этой категории граждан планировалось построить 900 тысяч квадратных метров жилья, в 2017 — 375 тысяч.

Увеличивается доля социальных квартир

По сравнению с двумя предыдущими годами в 2019 году увеличится количество квартир социального пользования. Так, если в 2017 году социальные квартиры планировалось построить для 502 семей (в том числе в Минске — для 44 семей), в 2018-м — для 679 семей (в том числе в Минске — для 44 семей), то в этом году в республике запланировано построить подобные жилые помещения для 1023 семей (в том числе в Минске — для 119 семей).

Многодетным семьям  зеленый свет

Значительно увеличивается доля квартир для многодетных семей. Так, если в 2017 году новые квартиры планировалось построить для 4329 семей, в 2018-м  — для 7029 семей, то в  2019 году для многодетных семей запланированы к вводу 12.000 квартир.

Больше всего квартир — 2508 — запланировано построить для многодетных семей в Брестской области (здесь и далее в 2018 году — 1761). В Витебской области новые квартиры планируется построить для 1116 семей (401), Гомельской — 1704 (879), Гродненской — 1476 (883), Минской — 2112 (1505), Могилевской области — для 1188 семей (700 семей).

В Минске новые жилые помещения планируется построить для 1896 семей (в 2018 году — для 900 семей, в 2017-м  — для 754 семей).

Выросла и доля квартир для отселения

В текущем году для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, новые квартиры планируется построить для 128 семей, в том числев Минске — для 26 семей.

В Брестской области для «отселенцев» построят 4 квартиры, в Минской — 98 квартир. Во всех остальных областях строительство такого жилья не запланировано.

В прошлом году в Беларуси планировалось отселить 52 семьи, в том числе в Минске — 26.

Вырастут объемы строительства арендного жилья

По сравнению с прошлым годом в 2019 году вырастут объемы строительства жилых домов (квартир) для предоставления жилых помещений коммерческого использования на условиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного и частного жилищных фондов.

Название области

Задания на 2019 год (тыс. кв.м)

Задания на 2018 год (тыс. кв.м)

Брестская

26,25

17,5

Витебская

10,5

5,5

Гомельская

28,35

18,9

Гродненская

33,25

23,5

Минская

10,5

7,0

Могилевская

15,0

10,0

г. Минск

11,4

7,6

Всего

135,25

90,0

Если говорить о Минске, то в 2015 году в столице было запланировано построить 147 тысяч квадратных метров помещений коммерческого использования. В 2016 году ввод арендного жилья был не запланирован, но по факту введены 2 дома общей площадью 14,5 тысячи кв.м. Они построены за счет средств бюджета г. Минска.

В 2017 году в Минске было запланировано построить 7 тысяч квадратных метров арендного жилья, по факту введены 2 дома за счет возвратных средств от аренды помещений. Задание на 2018 год в столице составило  7,6 тысячи квадратного метра. По итогам года введены в эксплуатацию два арендных дома.

Строить будут во всех городах-спутниках

В текущем году, как и в 2018-м, строительство нового жилья будет вестись во всех городах-спутниках.

Города-спутники

Область

Количество граждан, для которых планируется строительство жилья

2019 год

2018 год

2017 год

г. Жабинка

Брестская

90

50

50

г. Скидель

Гродненская

140

84

105

г. Дзержинск

Минская

60

80

-

г. Заславль

Минская

30

60

-

г. Логойск

Минская

118

50

-

г. Смолевичи

Минская

242

108

-

г. Фаниполь

Минская

60

50

-

г. Руденск

Минская

100

50

-

Всего

840

532

155

Объемы строительства индивидуального жилья

В 2019 году запланировано построить 1750 тысяч квадратных метров общей площади индивидуальных жилых домов, в том числе в Брестской области — 320 тысяч, Витебской — 115, Гомельской — 180, Гродненской — 180, Минской — 800, Могилевской — 130 и г. Минске — 25 тысяч квадратных метров.

Объемы финансирования инфраструктуры 

На строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, планируется направить 685,8 миллиона рублей.

Наименование области

Потребность в средствах (млн руб.)

Средства, подтвержденные источниками финансирования (млн руб.)

Брестская

98,366

63,481

Витебская

49,183

39,787

Гомельская

71,885

46,793

Гродненская

62,043

46,601

Минская

168,741

121,931

Могилевская

53,72

41,431

г. Минск

181,862

181,862

Всего

685,8

541,886

В прошлом году на эти цели было запланировано направить 446,1 миллиона рублей (в 2017 году — 446,4 млн руб.).

Объемы финансирования жилья

На финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланировано направить 4572 миллиона рублей.

Всего (млн руб.)

Кредитные ресурсы банков (млн руб.)

Средства населения (млн руб.)

средства организаций, включая займы, иностранные источники (млн руб.)

всего

из них льготные

4572,0

785,57

85,9

3082,832

555,705

В прошлом году на эти цели было запланировано направить 4259,003 миллиона рублей, в том числе кредитных ресурсов банков — 645,83 млн рублей (из них льготных — 119,83 млн рублей).

Объемы кредитования банками строительства жилья

Кредитные ресурсы банков, направляемые в 2019 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру), составят 785,57 миллиона рублей, в том числе в Минске — 123,57 миллиона рублей.

Всего

В том числе кредитные ресурсы (млн руб.)

выделяемые на условиях, определяемых банками, и выдаваемые ими на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий

льготные

выделяемые ОАО «АСБ Беларусбанк» гражданам, организациям застройщиков и заказчикам на условиях, определенных законодательными актами

льготные

выделяемые ОАО «Белагропромбанк» организациям на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. №346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе»

785,57

699,67

75,0

10,9

г. Минск

123,57

107,51

16,06

В прошлом году на эти цели банки выдали 526 миллиона рублей.

Льготные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» составили 85,7 миллиона рублей, ОАО «Белагропромбанк» — 13,53 миллиона рублей.   

Постановлением установлен предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 718 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилых помещений ОАО «АСБ «Беларусбанк», расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) по многоквартирным жилым домам, разрешение на производство строительно-монтажных работ по которым выдано органами государственного строительного надзора после 1 января 2018 г. или уведомление о производстве строительно-монтажных работ по которым направлено в данные органы с 26 февраля 2018 год.

Также установлен предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 рублей, для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк»  в соответствии с указом от 2 сентября 1996 года №346 и предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 940 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме) ОАО «АСБ «Беларусбанк», расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство (реконструкцию) в сельских населенных пунктах.

Задания на 2020 год

Название области

Всего (тыс.кв.м)

В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство с государственной поддержкой (тыс.кв.м)

Брестская

650

221,55

Витебская

325

97,89

Гомельская

475

150,44

Гродненская

410

130,28

Минская

1115

  Теги: Минск

 
 
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Правительство определило меры по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилья в Беларуси.
 
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