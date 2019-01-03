Каким предприятиям Минской области предоставят в 2019 кредит

Постановление предусматривает распределение в 2019 году общего лимита директивного кредитования по следующим направлениям: на льготные займы при возведении жилья согласно госпрограмме, на финансирование завершаемых инвестиционных проектов в аграрном бизнесе, машиностроительном комплексе, субъектов хозяйствования.

В частности, банк развития Беларуси на кредитование новых мероприятий в 2019 году предоставит агрокомбинату «Дзержинский» чуть более 57 млн, а крестьянско-фермерскому хозяйству «ДАК» в этом же районе свыше 4 млн рублей.

Кроме того, правительство предоставило Беларусбанку в 2018 году гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым трем предприятиям сахарной отрасли для финансирования закупки продукции растениеводства урожая прошлого года, поставляемой для республиканских госнужд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 958. В список этих организаций попал и Городейский сахарный комбинат в Несвижском районе. Установлено, что плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита, а гарантии – в валюте выдаваемых кредитов.