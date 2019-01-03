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Минтруда прогнозирует темп роста реальной зарплаты в 2019 году на уровне 103,8%

04.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Темп роста реальной заработной платы в 2019 году в сравнении с 2018-м по прогнозу должен составить 103,8%. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Темп роста в бюджетной сфере - 104,2%", - сказала Ирина Костевич.

В минувшем году в сравнении с 2017-м темп роста зарплаты достиг 110,2% (в бюджетной сфере - 113,1%). Этот показатель растет с 2016 года - по итогам 2017-го реальная заработная плата выросла на 6,9%, а в бюджетной сфере - на 4,6%.

Также Ирина Костевич отметила, что в 2018 году министерство активно работало над повышением оплаты труда в бюджетной сфере, и напомнила о подготовленном проекте указа "Об оплате труда работников бюджетных организаций". "Думаю, в ближайшее время он будет принят, - сказала она. - Но основная цель - оптимизировать, упростить систему начисления зарплаты в бюджетной сфере".

Как пояснила министр, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников. Их зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка. Новый нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки.

Говоря в целом о совершенствовании оплаты труда в соответствии с уровнем квалификации, министр рассказала о планах изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18 - с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов. Также тарифную ставку первого разряда планируется заменить базовой ставкой. Будут расширены права руководителей госорганов и бюджетных организаций по применению наиболее эффективных методов стимулирования труда работников.
 
 
 
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Темп роста реальной заработной платы в 2019 году в сравнении с 2018-м по прогнозу должен составить 103,8%. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной...
 
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