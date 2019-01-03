Минтруда прогнозирует темп роста реальной зарплаты в 2019 году на уровне 103,8%

БЕЛТА

"Темп роста в бюджетной сфере - 104,2%", - сказала Ирина Костевич.

В минувшем году в сравнении с 2017-м темп роста зарплаты достиг 110,2% (в бюджетной сфере - 113,1%). Этот показатель растет с 2016 года - по итогам 2017-го реальная заработная плата выросла на 6,9%, а в бюджетной сфере - на 4,6%.

Также Ирина Костевич отметила, что в 2018 году министерство активно работало над повышением оплаты труда в бюджетной сфере, и напомнила о подготовленном проекте указа "Об оплате труда работников бюджетных организаций". "Думаю, в ближайшее время он будет принят, - сказала она. - Но основная цель - оптимизировать, упростить систему начисления зарплаты в бюджетной сфере".

Как пояснила министр, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников. Их зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка. Новый нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки.