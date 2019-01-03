Активистка повесила на скульптуру городового плакат «Свабоду палітвязням». Ее задержали

Возле скульптуры городового в Минске задержали активистку Нину Багинскую, которая повесила на скульптуру плакат «Свабоду палітвязням». Помимо нее задержали еще троих активистов, которые снимали это на камеру. Как успела сообщить в Facebook одна из задержанных — Надежда Батура — их повезли в РУВД Московского района.

Среди задержанных также Алена Толстая, Максим Климович. До задержания, судя по видео , Багинская успела подойти к памятнику и повесить на него плакат «Свабоду палітвязням», остальные снимали это на видео.



Скриншот видео Надежды Батуры

Почти сразу к Багинской подошел милиционер и пояснил, что «на городового ничего вешать нельзя». Активистка перевесила плакат себе на шею, но к ней подошли еще трое милиционеров. Они попросили активистов пройти с ними. Четверых активистов увезли в РУВД Центрального района.

Напомним, флешмобы у памятника городовому в Минске начались после того, как появилось видео с подростком, который ударил ладонью по «лицу» скульптуру городового. Парня задержала милиция, на него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), а кроме того, записали на видео его извинения перед МВД и скульптурой.

Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил , что это он придумал снять ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому.