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Активистка повесила на скульптуру городового плакат «Свабоду палітвязням». Ее задержали

04.01.2019 15:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Возле скульптуры городового в Минске задержали активистку Нину Багинскую, которая повесила на скульптуру плакат «Свабоду палітвязням». Помимо нее задержали еще троих активистов, которые снимали это на камеру. Как успела сообщить в Facebook одна из задержанных — Надежда Батура — их повезли в РУВД Московского района.

Среди задержанных также Алена Толстая, Максим Климович. До задержания, судя по видео, Багинская успела подойти к памятнику и повесить на него плакат «Свабоду палітвязням», остальные снимали это на видео.


Скриншот видео Надежды Батуры

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Почти сразу к Багинской подошел милиционер и пояснил, что «на городового ничего вешать нельзя». Активистка перевесила плакат себе на шею, но к ней подошли еще трое милиционеров. Они попросили активистов пройти с ними. Четверых активистов увезли в РУВД Центрального района.

Напомним, флешмобы у памятника городовому в Минске начались после того, как появилось видео с подростком, который ударил ладонью по «лицу» скульптуру городового. Парня задержала милиция, на него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), а кроме того, записали на видео его извинения перед МВД и скульптурой.

Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил, что это он придумал снять ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому.

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо Нины Багинской возле скульптуры городового в Минске задержали троих активистов.
 
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