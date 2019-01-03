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Активистка повесила на скульптуру городового плакат «Свабоду палітвязням». Ее задержали
04.01.2019 15:51 — Новости Экономики | Tut.by
Возле скульптуры городового в Минске задержали активистку Нину Багинскую, которая повесила на скульптуру плакат «Свабоду палітвязням». Помимо нее задержали еще троих активистов, которые снимали это на камеру. Как успела сообщить в
Среди задержанных также Алена Толстая, Максим Климович. До задержания, судя по
Почти сразу к Багинской подошел милиционер и пояснил, что «на городового ничего вешать нельзя». Активистка перевесила плакат себе на шею, но к ней подошли еще трое милиционеров. Они попросили активистов пройти с ними. Четверых активистов увезли в РУВД Центрального района.
Напомним,
Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич
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Помимо Нины Багинской возле скульптуры городового в Минске задержали троих активистов.
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