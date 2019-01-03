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Для льготников в 2019 году простоят 1 млн кв. м жилья

04.01.2019 16:30 — Новости Экономики | БДГ  
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В 2019 году в Беларуси планируется ввести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой – 1 млн 60 тыс. кв.м. 

Согласно принятому 29 декабря 2018 года Совмином постановления № 987, в стране определены: комплекс мер по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилых домов; объемы ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов и расчетные объемы финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, в 2020 году.

В 2019 году в Беларуси запланировано ввести 4 млн кв. метров жилья, в том числе с государственной поддержкой – 1 млн 60 тыс. кв. метров.

Документом установлены предельные нормативы стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для выдачи льготного кредита в размере:

  • 718 рублей – при кредитовании в соответствии с указами президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» и от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»;
  • 940 рублей – при кредитовании в соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе».

На строительство жилья в 2019 году предусмотрен совокупный объем финансирования в объеме 4572 млн рублей.

НАпомним, что бюджет на 2019 год был принят во втором чтении Палатой представителей Национального собрания 19 декабря. Согласно документу, наиболее значимыми для государстваоциальные сферами в 2019 году  будут здравоохранение, образование, строительство жилья.

 
 
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В 2019 году в Беларуси планируется ввести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой – 1 млн 60 тыс. кв.м. 
 
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