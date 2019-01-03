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Для льготников в 2019 году простоят 1 млн кв. м жилья
04.01.2019 16:30 — Новости Экономики | БДГ
В 2019 году в Беларуси планируется ввести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой – 1 млн 60 тыс. кв.м.
Согласно принятому 29 декабря 2018 года Совмином постановления № 987, в стране определены: комплекс мер по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилых домов; объемы ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов и расчетные объемы финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, в 2020 году.
В 2019 году в Беларуси запланировано ввести 4 млн кв. метров жилья, в том числе с государственной поддержкой – 1 млн 60 тыс. кв. метров.
Документом установлены предельные нормативы стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для выдачи льготного кредита в размере:
На строительство жилья в 2019 году предусмотрен совокупный объем финансирования в объеме 4572 млн рублей.
НАпомним, что бюджет на 2019 год был
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В 2019 году в Беларуси планируется ввести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой – 1 млн 60 тыс. кв.м.
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