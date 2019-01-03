В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтаж ветротурбин с использованием однолинейной системы направляющих от Liebherr В настоящее время лопасти ветротурбин последнего поколения устанавливаются индивидуально с помощью лопастных хомутов. Инженеры Liebherr разработали систему...

В настоящее время лопасти ветротурбин последнего поколения устанавливаются индивидуально с помощью лопастных хомутов. Инженеры Liebherr разработали систему выполнения этого ориентированного на будущее процесса, которая делает его более безопасным, экономичным и во многих случаях также более экологичным. Речь идет об однолинейной направляющей системе SLGS, каковая аббревиатура и расшифровывается как single-line guiding system. Для того, чтобы стабилизировать длинные лопасти на ветру, для успешного манипулирования ими с помощью длинных тросов приходилось использовать помощников на земле. С транспортными средствами и, в некоторых случаях, даже с лебедками. Это требует большого пространства на земле, так как необходимое усилие может быть создано только в том случае, если тросы натянуты под достаточно низким углом.Для установки ветротурбин в лесных районах это означает, что приходится вырубать больше деревьев, чем на самом деле требуют размеры компонентов как крана, так и самой турбины. Ничего из этого не требуется, если используется новый подход Liebherr SLGS, так как лопасти стабилизируются на ветру главной стрелой крана.Однолинейная направляющая система крепится на той стороне главной стрелы, которая обращена к грузу. Трос закреплен в верхней части головки стрелы и натянут с помощью лебедки внизу в поворотной секции. Шкив с двумя соединениями с внешней стороной хомута лопасти проходит вдоль троса стрелы во время подъема.Имея собственный источник питания в хомуте, два соединения с SGLS натянуты, так что лопасть стабилизируется на ветру, а также может быть перемещена под правильным углом для установки на ступицу. Поскольку горизонтальная составляющая силы, приложенной к лопасти с помощью главной стрелы, идеально выровнена, SLGS значительно улучшает контроль нагрузки при установке лопасти.www.liebherr.com