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Силовик Мальцев возглавил Институт государственной службы

04.01.2019 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бывший высокопоставленный силовик Леонид Мальцев возглавил Институт государственной службы Академии управления при президенте. Соответствующая информация размещена на сайте учебного заведения. Первым на это обратил внимание «Белорусский партизан».


Фото: photo.bymedia.net

В конце 2016 года Александр Лукашенко освободил Леонида Мальцева от должности председателя Государственного пограничного комитета. Спустя несколько месяцев он стал проректором по инновационной и научной работе Международного университета «МИТСО».

69-летний Мальцев был одним из чиновников-долгожителей. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета. Правда, первый раз у руля Минобороны Мальцев находился недолго (1995−1996 гг.). Был уволен «за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера»: появление в общественном месте в нетрезвом виде. Но уже в 2000—2001 гг. он пребывал в ранге заместителя госсекретаря Совбеза, а в 2001—2009 гг. вновь возглавлял Минобороны. В декабре 2009 года назначен госсекретарем Совета безопасности. Спустя четыре года ему доверили Госпогранкомитет. Правда, в ноябре 2012 года 7 дней был и.о. председателя КГБ.

Имеет высшее воинское звание — генерал-полковник. Является доктором политических наук.

В 1999 году Леонид Мальцев защитил в Москве кандидатскую диссертацию под названием «Деятельность органов военного управления по поддержанию и укреплению воинской дисциплины», в 2004-м — докторскую «Стратегия военного строительства в Республике Беларусь в современных условиях».

Напомним, в мае 2018 года Александр Лукашенко назначил Геннадия Пальчика новым ректором Академии управления. При этом он отметил, что в академии необходимо перевернуть систему образования. Задача состоит в том, чтобы учебное заведение качественно готовило государственных управленцев. К образовательному процессу стали привлекать лучших преподавателей вузов, специалистов-практиков, в том числе из госорганов.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова заявляла, что из Академии управления планируют сделать вуз вузов, самый главный вуз. «Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус», — сказала Кочанова.

 
 
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69-летний Мальцев был одним из чиновников-долгожителей. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета.
 
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