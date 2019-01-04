Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)

Строительство

Правительство озвучило свои планы по строительству жилья на 2019 год . Есть там и радостные новости, но в основном даже очередников порадовать нечем. В прошлом году план тоже оказалось очень трудно выполнить. Пока данных о том, удалось это или нет, не публиковали, но зато известно, что под Новый год застройщики пытались ввести в эксплуатацию побольше своих домов. Так, например, «ТАПАС» сдал три новостройки .

Застройку возле гольф-полей «Зелёная гавань», которую ведет компания "А-100 Девелопмент" вынесли на общественное обсуждение . Эта новость очень странная, потому что там давно уже идет стройка. А теперь вдруг райисполком решил спросить, как к этому относятся люди... Попытаемся на следующей неделе что-нибудь об этом разузнать.

Что же касается строительства в Минске, то все тоже неоднозначно: оказывается, что все-таки есть еще в столице неосвоенные земли. Даже "неприкосновенные" сельскохозяйственные угодья вполне можно застраивать. На общественное обсуждение вынесли план строительства на окраине Сухарево нового района на 7311 квартир .

Вот еще несколько менее масштабных новостей: в Первомайском районе Минска построят две многоуровневые автостоянки ; в ЖК «Минск-Мир» откроют детсад на 230 мест; в зелёной зоне Сокола собираются построить автономное жильё-электростанцию; а в Лошице начнут строить бассейн .



