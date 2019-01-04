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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)

05.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Обычно последняя неделя года характеризуется отсутствием какой-либо динамики из-за падения общей активности рынка. Но на этот раз индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,3%, достигнув отметки в 1319 $/м2. "За последние полгода «ценового штиля» было лишь 2 случая, когда цены менялись за неделю так ощутимо", -- утверждает наш аналитик Артем Сахаревич. При этом, общий рост цен за 2018 год составил 8,1% на вторичном рынке и 4,8% на рынке новостроек.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)

Строительство

Правительство озвучило свои планы по строительству жилья на 2019 год. Есть там и радостные новости, но в основном даже очередников порадовать нечем. В прошлом году план тоже оказалось очень трудно выполнить. Пока данных о том, удалось это или нет, не публиковали, но зато известно, что под Новый год застройщики пытались ввести в эксплуатацию побольше своих домов. Так, например, «ТАПАС» сдал три новостройки.

Застройку возле гольф-полей «Зелёная гавань», которую ведет компания "А-100 Девелопмент" вынесли на общественное обсуждение. Эта новость очень странная, потому что там давно уже идет стройка. А теперь вдруг райисполком решил спросить, как к этому относятся люди... Попытаемся на следующей неделе что-нибудь об этом разузнать.

Что же касается строительства в Минске, то все тоже неоднозначно: оказывается, что все-таки есть еще в столице неосвоенные земли. Даже "неприкосновенные" сельскохозяйственные угодья вполне можно застраивать. На общественное обсуждение вынесли план строительства на окраине Сухарево нового района на 7311 квартир.

Вот еще несколько менее масштабных новостей: в Первомайском районе Минска построят две многоуровневые автостоянки; в ЖК «Минск-Мир» откроют детсад на 230 мест; в зелёной зоне Сокола собираются построить автономное жильё-электростанцию; а в Лошице начнут строить бассейн.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)

Земля

Первые в этом году торги по продаже участков прошли успешно. Но цены на землю впечатляют: в Колодищах наделы ушли с молотка за 61 и 51 тысячу долларов. Тем более, что зачастую после покупки участка приходится сверху возмещать подведенные туда коммуникации. Мы с юристом как раз подробно разобрали эти нюансы.

Коммерческая недвижимость

Комитет государственного имущества Мингорисполкома подсчитал топ-5 самых дорогих объектов коммунальной собственности Минска, проданных на аукционах в 2018-м. Счастливчики, которые приобрели в собственность площади, теперь, вероятно, спокойно развивают бизнес. А вот арендаторам несладко: предприниматели пытаются оспорить постановление №433, которое разрешило владельцам помещений собирать деньги на ремонт и прочее с арендаторов.

ЖКХ

В новых тарифах на ЖКУ было трудно разобраться, но мы постарались. Здесь вы можете почитать, сколько мы будем платить за коммунальные услуги в 2019 году на примере обычной столичной квартиры. А когда поймете, что там и к чему, обратите внимание, что скоро в стране появится еще одна солнечная электростанция. Ее построят в несуществующей деревне на «чернобыльских землях». Кто знаем, может, это когда-нибудь повлияет на уровень тарифов на электричество...

Деньги

С кредитованием жилья в этом году, похоже, будет туго. Беларусбанк приостановил выдачу таких кредитов еще на один месяц. БПС-Сбербанк тоже не снял ограничение до сих пор. В других банках пока вроде бы держатся.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)

Офтоп

Перед Рождеством самое время еще раз взглянуть на бесподобный новогодний Минск и узнать, где вечером самая красивая подсветка и необычные украшения.

А после этого можно заглянуть "за кулисы" работы журналистов нашего портала:) Все, что осталось за кадром и не вошло в репортажи, можно найти здесь.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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