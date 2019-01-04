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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)
05.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Обычно последняя неделя года характеризуется отсутствием какой-либо динамики из-за падения общей активности рынка. Но на этот раз индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,3%, достигнув отметки в 1319 $/м2. "За последние полгода «ценового штиля» было лишь 2 случая, когда цены менялись за неделю так ощутимо", --
Строительство
Правительство озвучило свои
Застройку возле гольф-полей «Зелёная гавань», которую ведет компания "А-100 Девелопмент" вынесли на
Что же касается строительства в Минске, то все тоже неоднозначно: оказывается, что все-таки есть еще в столице неосвоенные земли. Даже "неприкосновенные" сельскохозяйственные угодья вполне можно застраивать. На общественное обсуждение вынесли
Вот еще несколько менее масштабных новостей: в Первомайском районе Минска
Земля
Первые в этом году торги по продаже участков прошли успешно. Но цены на землю впечатляют: в Колодищах наделы
Коммерческая недвижимость
Комитет государственного имущества Мингорисполкома
ЖКХ
В новых тарифах на ЖКУ было трудно разобраться, но мы постарались.
Деньги
С кредитованием жилья в этом году, похоже, будет туго.
Офтоп
Перед Рождеством самое время еще раз взглянуть на бесподобный
А после этого можно заглянуть "за кулисы" работы журналистов нашего портала:) Все, что осталось за кадром и не вошло в репортажи, можно найти
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 декабря 2018 — 6 января 2019 года)
Доброе утро! Короткая "условно рабочая" неделя принесла нам, как ни странно, много важных новостей.
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