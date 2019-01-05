Эксперты: Планы ускорить рост ВВП увеличивают риск в гонке за ним пренебречь финансовой стабильностью

Учитывая, что цель в 4% роста ВВП является политически обусловленной — такой рост нужен, чтобы сохранить надежду на выполнение программы 2016−2020 гг.- возрастают опасения, что в 2019 г. власти в угоду «гонке за ростом» пренебрегут соображениями ценовой и финансовой стабильности, пишут эксперты Beroc в экономическом обзоре третьего квартала .

В третьем квартале продолжилось замедление роста национальной экономики и по отношению к предыдущему кварталу (с очищением от сезонности) она выросла лишь на 0,1% в годовом выражении, констатируют авторы обзора. По отношению к третьему кварталу прошлого года рост составил 2,4%, что весьма близко к превалирующим на сегодня оценкам потенциала ее среднесрочного роста.

«Это можно истолковать как признак того, что в третьем квартале экономика была близка к своему нейтральному состоянию, то есть уровень циклической составляющей был близок к нулевому», — предполагают эксперты, отмечая, что в последующие периоды темп прироста ВВП, вероятно, будет продолжать снижаться.

Пока динамика «на понижение» в основном обусловлена внутренними факторами, констатирует Beroc. То есть циклическое замедление является «естественным последователем» периода восстановительного ускоренного роста. Если основой циклических колебаний будут оставаться внутренние причины, то соответствующее замедление роста, вероятно, будет не столь значимым и продолжительным, полагают эксперты. «По нашим оценкам, в этом случае уже к концу 2019 г. экономика сможет вновь вернуться к „эталонной“ отметке квартального роста около 2,5%, по итогам всего 2019 года продемонстрирует рост в пределах 0,5−1,5%», — говорится в обзоре.

«Однако в добавок к внутренним предпосылкам замедления роста все более явно прослеживаются и внешние, обращают внимание эксперты. Например, продолжают ухудшаться перспективы роста в России, возрастает вероятность усиления „энергетических трений“ с ней, а также все более ощутимыми становятся риски в глобальной экономике», — констатируют авторы.

Реализация указанных рисков может привести к тому, что ожидаемое замедление роста окажется более значимым и продолжительным или даже перетечет в новый виток рецессии, предупреждает Beroc.

При этом официальный прогноз властей предполагает ускорение роста ВВП в 2019 году до 4%. Его источники — «инвестиционный спурт» (предполагается рост инвестиций на 9,5%, во многом связанный со скачком инвестиций в АЭС), а также новый виток роста конечного потребления. Эксперты Beroc считают, что в нынешних условиях достижение такой динамики либо мало реалистично, либо сопряжено с реинкарнацией угроз ценовой и финансовой стабильности.