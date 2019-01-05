ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Independent назвала Минск первым в топ-10 городов, которые стоит посетить в 2019 году

06.01.2019 13:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британская Independent назвала Минск в числе десяти европейских городов, которые стоит посетить в 2019 году.  


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аргументируя свой выбор, газета отмечает, что именно Минск примет в июне нынешнего года Европейские игры. Другие причины взглянуть на белорусскую столицу, присматривая место для очередного путешествия — 30-дневный безвиз и атмосфера старого города с его кофейнями и барами. 

Independent обещает, что Минск удивит чистотой, безопасностью и дружелюбием. Хотя не стоит ожидать, что все здесь понимают английский, предупреждает газета. 

Кроме Минска издание рекомендует Роттердам (Нидерланды), Ситжес (Испания), Арль (Франция), Сараево (Босния), Рим (Италия), парижский Диснейленд, Белград (Сербия), Венецию (Италия), Бристоль (Великобритания).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Independent обещает, что Минск удивит чистотой, безопасностью и дружелюбием. Хотя не стоит ожидать, что все здесь понимают английский, предупреждает газета.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эксперты: Планы ускорить рост ВВП увеличивают риск в гонке за ним пренебречь финансовой стабильностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика