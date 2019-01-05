Independent назвала Минск первым в топ-10 городов, которые стоит посетить в 2019 году

Британская Independent назвала Минск в числе десяти европейских городов, которые стоит посетить в 2019 году.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аргументируя свой выбор, газета отмечает, что именно Минск примет в июне нынешнего года Европейские игры. Другие причины взглянуть на белорусскую столицу, присматривая место для очередного путешествия — 30-дневный безвиз и атмосфера старого города с его кофейнями и барами.

Independent обещает, что Минск удивит чистотой, безопасностью и дружелюбием. Хотя не стоит ожидать, что все здесь понимают английский, предупреждает газета.

Кроме Минска издание рекомендует Роттердам (Нидерланды), Ситжес (Испания), Арль (Франция), Сараево (Босния), Рим (Италия), парижский Диснейленд, Белград (Сербия), Венецию (Италия), Бристоль (Великобритания).