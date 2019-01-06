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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

07.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Первая неделя 2019 года прошла под знаком снижения цен. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,2% и составил 1317 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1268 $/м2. Это первый случай снижения цен на первичном рынке за 12 недель.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

Продолжается сезонное сокращение предложения, вызванное обилием праздничных дней. Количество выставленных на продажу квартир за первую неделю нового года сократилось на 3,7%. К слову, неделей ранее отток объектов был сопоставимым. В зависимости от типа квартир сокращение предложения колебалось от 3,3 до 4,4%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 7 января следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

Небольшой рост (+0,2%) наблюдался у 4-комнатных квартир, снижение – у квартир с одной (-0,4%) и тремя (-0,2%) комнатами. Для 2-комнатных квартир первая неделя 2019 года прошла без изменений.

Изменение цен в районах Минска на 7 января выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

В четырёх районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Советском он составил 0,4%, в Центральном 0,3%, в Заводском 0,2%, а в Первомайском – 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-0,9%) и Октябрьском (-0,3%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 декабря 2018 - 7 января 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 769 $/м2 (+0,6%), Витебск – 590 $/м2 (+0,1%), Гомель – 629 $/м2 (+0,3%), Гродно – 676 $/м2 (+0%), Могилев – 625 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2593 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,8% и составляет 1579 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,2% и составляет 927 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 31 декабря по 7 января 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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