Бабич об автокефалии в Украине: Это попытка политических манипуляций

Все что сейчас происходит в братской Украине в связи с предоставлением автокефалии церкви — это большая трагедия для всего православного мира, православных верующих и Русской православной церкви, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич. 7 января он посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь и Свято-Елисаветинский монастырь в Минске, сообщает пресс-служба диппредствительства.



Фото: belarus.mid.ru

По мнению посла, «попытка внести раскол идет не только по линии украинских верующих, но это и в целом попытка раскола Русской православной церкви».

«Самое страшное, что сейчас происходит попытка под прикрытием раскольнических действий разделить людей по политическому признаку», — сказал он.

Бабич заявил, что ситуация, которая складывается вокруг украинских верующих должна получить самую серьезную оценку.

«Мы должны делать все для того, чтобы этот раскол не произошел. Нашим православным украинским братьям нужно помочь не допустить самых негативных политических последствий, которые могут вытекать из принятых решений. Процесс рукотворный и мы видим, что он искусственный. Для этого используется огромный административный ресурс. Это попытка политических манипуляций и попытка внести раскол в православный мир», — отметил посол.

По мнению Бабича, «все эти действия выражают позицию киевских властей, но не украинского народа: «Мы эти вещи для себя очень четко разделяем. Действия по разделению верующих православной церкви Московского патриархата и тех, кто поддерживает автокефалию, выражают интересы узкой группы людей, находящихся у власти. История еще даст им свою оценку».

В Стамбуле 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (церковный указ) об автокефалии новой украинской церкви. На церемонии присутствовала украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко и главой новой церкви митрополитом Епифанием.

Напомним, в Москве не поддержали желание Украины получить автокефалию. 15 октября РПЦ приняла решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например Белорусской православной церковью. 15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.