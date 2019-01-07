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Бабич об автокефалии в Украине: Это попытка политических манипуляций
07.01.2019 22:35 — Новости Экономики | Tut.by
Все что сейчас происходит в братской Украине в связи с предоставлением автокефалии церкви — это большая трагедия для всего православного мира, православных верующих и Русской православной церкви, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич. 7 января он посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь и Свято-Елисаветинский монастырь в Минске,
По мнению посла, «попытка внести раскол идет не только по линии украинских верующих, но это и в целом попытка раскола Русской православной церкви».
«Самое страшное, что сейчас происходит попытка под прикрытием раскольнических действий разделить людей по политическому признаку», — сказал он.
Бабич заявил, что ситуация, которая складывается вокруг украинских верующих должна получить самую серьезную оценку.
«Мы должны делать все для того, чтобы этот раскол не произошел. Нашим православным украинским братьям нужно помочь не допустить самых негативных политических последствий, которые могут вытекать из принятых решений. Процесс рукотворный и мы видим, что он искусственный. Для этого используется огромный административный ресурс. Это попытка политических манипуляций и попытка внести раскол в православный мир», — отметил посол.
По мнению Бабича, «все эти действия выражают позицию киевских властей, но не украинского народа: «Мы эти вещи для себя очень четко разделяем. Действия по разделению верующих православной церкви Московского патриархата и тех, кто поддерживает автокефалию, выражают интересы узкой группы людей, находящихся у власти. История еще даст им свою оценку».
В Стамбуле 5 января константинопольский патриарх Варфоломей
Напомним, в Москве не поддержали желание Украины получить автокефалию. 15 октября РПЦ приняла решение
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Все что сейчас происходит в братской Украине в связи с предоставлением автокефалии церкви - это большая трагедия для всего православного мира, православных...
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