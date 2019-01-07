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Погиб известный предприниматель Евгений Новоселецкий
08.01.2019 07:32 — Новости Экономики | Tut.by
В аварии погиб известный предприниматель Евгений Новоселецкий. Об этом
По его словам, бизнесмен погиб в ДТП: лось перебегал дорогу, один из водителей на трассе, объезжая животное, выехал на встречную полосу, и врезался в автомобиль предпринимателя.
Евгений Новоселецкий в свое время входил в топ-200 самых известных бизнесменов по версии «Ежедневника». Он являлся инвестором и создателем
Предприниматель также являлся акционером компании «Патио», которая контролирует сеть «5 элемент». Напомним, в 2018 году между владельцами торговых сетей «Корона» и «5 элемент» была
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Новоселецкий являлся инвестором и создателем этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский». Предприниматель также являлся...
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