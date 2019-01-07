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Россельхознадзор снял ограничения еще с двух предприятий

08.01.2019 08:30 — Новости Экономики | БДГ  
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При этом российское ведомство опубликовало итоги работы за 11 месяцев, согласно которым из Беларуси в РФ по-прежнему поступает продукция, вызывающая критику.

с 29 декабря Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в РФ продукции двух белорусских предприятий: ОАО «Витконпродукт» и ОАО «Гомельский мясокомбинат», за исключением продукции, запрещенной к ввозу в Россию по причине ограничений по АЧС.

«Такое решение Россельхознадзором принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Продукция с указанных предприятий должна быть выработана с 29 декабря 2018 и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом», - сообщается на сайте ведомства.

Также Россельхознадзор сообщает, что «с начала 2018 года сотрудниками управления Россельхознадзора на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей были отобраны 3 754 образца продукции из Республики Беларусь, проведено 19 818 исследований. Из них 1 817 – от мяса и мясной продукции, от молока и молочной продукции – 1 495, от рыбы и рыбной продукции – 256 проб, 128 проб яиц и продуктов их переработки, от кормов и кормовых добавок – 42 пробы. При мониторинговых исследованиях и исследованиях на качество и безопасность выявлено 161 несоответствие (0,8%) действующим ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС».

Напомним, что в июле прошлого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что российская сторона не намерена снимать запреты на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий, так как те «поставляют продукции больше, чем их мощность. Есть те, которые поставляют продукцию в обход наших контрольных пунктов». По словам чиновника, на тот момент поставки молочной продукции в РФ разрешены 120 белорусским компаниям. Режим ограничений - полностью или частично - действует в отношении 40 предприятий. Россия в течение прошлого года частично сняла запреты для некоторых предприятий.

 
 
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При этом российское ведомство опубликовало итоги работы за 11 месяцев, согласно которым из Беларуси в РФ по-прежнему поступает продукция, вызывающая критику.
 
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