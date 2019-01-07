Россельхознадзор снял ограничения еще с двух предприятий

При этом российское ведомство опубликовало итоги работы за 11 месяцев, согласно которым из Беларуси в РФ по-прежнему поступает продукция, вызывающая критику.

с 29 декабря Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в РФ продукции двух белорусских предприятий: ОАО «Витконпродукт» и ОАО «Гомельский мясокомбинат», за исключением продукции, запрещенной к ввозу в Россию по причине ограничений по АЧС.

«Такое решение Россельхознадзором принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Продукция с указанных предприятий должна быть выработана с 29 декабря 2018 и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом», - сообщается на сайте ведомства.

Также Россельхознадзор сообщает, что «с начала 2018 года сотрудниками управления Россельхознадзора на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей были отобраны 3 754 образца продукции из Республики Беларусь, проведено 19 818 исследований. Из них 1 817 – от мяса и мясной продукции, от молока и молочной продукции – 1 495, от рыбы и рыбной продукции – 256 проб, 128 проб яиц и продуктов их переработки, от кормов и кормовых добавок – 42 пробы. При мониторинговых исследованиях и исследованиях на качество и безопасность выявлено 161 несоответствие (0,8%) действующим ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС».