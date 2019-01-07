Оршанский офшор. На что потратят 2,4 миллиарда рублей на малой родине президента

В 2017 году Александр Лукашенко поставил задачу поднять Оршанский район « из руин и пепла » и сделать его образцовым. За полтора года на этот счет было проведено много совещаний, подписано документов и принято кадровых решений. Последовали миллионные вливания в регион, который принято называть малой родиной президента. Однако должного экономического эффекта пока не последовало. На днях увидел свет указ № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», предоставивший ряд стимулов для бизнеса.





Численность населения Оршанского района составляет свыше 155 тысяч человек. Он включает такие населенные пункты, как Барань, Болбасово, Ореховск, Бабиничи, Копысь, где родился Александр Лукашенко. В экономике региона заняты почти 62,5 тысячи человек.

Исторически в этом регионе находится довольно много крупных предприятий. В частности, Оршанский льнокомбинат, станкозавод «Красный борец», «Легмаш», Оршанский инструментальный завод, молочный комбинат, авиаремонтный завод, «Техника связи», Оршанский мясоконсервный комбинат, «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», «Линпак Пекенджинг Ист». По данным за 2017 год, промышленность обеспечивала 51% выручки предприятий всего района, сельское хозяйство — 13,1%, транспорт — 17,1%, розничная торговля — 8,6%.

Однако ряд ведущих предприятий дышали на ладан (мощности были изношены и полностью не загружены, велики запасы готовой продукции), как следствие — были убыточны. Росла безработица, люди покидали Оршанский район и уезжали на заработки в Витебск, Минск, Россию. Имелись вопросы и по криминогенной обстановке. Местному бюджету требовались постоянные дотации. Чтобы разрешить клубок проблем, в 2017 году было решено плотно заняться Оршанским районом и поднять его «из руин и пепла». Для этого был разработан комплексный план первоочередных мер по развитию района. Но его реализация буксовала.

Сколько нужно денег?

Согласно указу № 506, финансирование ряда мероприятий программы развития Оршанского района будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в размере почти 44 млн рублей, передаваемых в 2019 году в виде межбюджетного трансферта в консолидированный бюджет Витебской области. Эти деньги потратят на приобретение белкового сырья для животноводства и погашение задолженности по нему, обновление подвижного состава общественного транспорта, ремонт жилищного фонда, ряда объектов здравоохранения, образования и культуры, благоустройство территорий. Будут закуплены дорожная техника, машины скорой помощи, лечебное и диагностическое оборудование.

В целом финансовое обеспечение программы развития Оршанского региона до 2023 года может составить 2,4 млрд рублей. Для этих целей из бюджета планируется выделить 937 млн рублей; кредитные ресурсы составят 689 млн рублей; собственные средства предприятий — 564 млн рублей; иные источники, не запрещенные законодательством, — 215 млн рублей.

Примерно 1,7 млрд рублей требуется для предприятий реального сектора экономики, 0,7 млрд пойдет на поддержку социальной сферы (ЖКХ, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды), культуры и спорта, строительство жилья, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, а также системы «Умный город».





Впрочем, как сообщил TUT.BY источник, близкий к администрации Оршанского райисполкома, сумма вложений предварительная. «Проекты претерпевают изменения. Пересчитываются бизнес-планы. Инвесторы корректируют суммы. Но ключевая задача по развитию района должна быть выполнена, несмотря на все сложности. Стоит задача привлекать как можно больше средств инвесторов, создавать привлекательные условия для ведения бизнеса в Оршанском районе. Бюджетные деньги надо использовать только для создания инфраструктуры: дороги, коммуникации, жилье, школы, детсады, больницы», — пояснил собеседник.

Какие проекты реализуют в Оршанском районе?

В этом регионе есть одно предприятие, которое власти поддерживали на протяжении ряда лет. В 2007—2015 годах были реализованы инвестпроекты по модернизации трех фабрик Оршанского льнокомбината. Это позволило обновить производственные мощности по переработке длинного льноволокна на 80%. Государственная поддержка, оказанная комбинату на проведение модернизации и финансирование текущей деятельности, за 2007−2018 годы составила 212 млн долларов, из них 96,2 млн были выделены на возвратной основе. При этом в 2018 году производственные мощности были загружены почти на 72% в прядении и на 70,4% в ткачестве. Маленький прирост есть, но ситуация в льноотрасли не радужная, заявил 30 ноября 2018 года во время посещения Оршанского льнокомбината Александр Лукашенко и потребовал большей отдачи. В 2019—2023 годах планируется реализация III этапа технологического переоснащения предприятия. Инвестиционные затраты составят более 40 млн рублей.

Самому проблемному предприятию — Оршанскому инструментальному заводу — должны выделить из инновационного фонда порядка 48 млн рублей на модернизацию и закупку новых станков.

На модернизацию завода «Легмаш», который входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания», планируется направить 66,3 млн рублей. На техническое переоснащение «Станкозавода «Красный борец» потребуется около 9,1 млн рублей.

Включение «Завода приборов автоматического контроля» в состав участников «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГа» позволит реализовать на площадях завода проект по организации кольцераскатного производства и производства ободьев колес карьерных самосвалов грузоподъемностью 130−450 тонн, что снизит импортную составляющую в затратах на производство таких самосвалов. Объем инвестиций — 187,7 млн рублей.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Прошлый год Оршанский авиаремонтный завод жил в условиях смены акционеров . Работникам завода после возвращения в госсобственность было обещано светлое будущее. Но без дополнительных вливаний не обойдется. Ведь власти реконструируют заводское общежитие в поселке Болбасово, где располагается завод, и планируют модернизацию на самом предприятии (в том числе — строительство слесарно-механического цеха, цеха ремонта агрегатов и цеха ремонта главных редукторов). Значится на бумаге и переоснащение еще одного предприятия Госкомвоенпрома — «Техники связи» в Барани. Всего на эти цели потребуется финансирование в размере порядка 34,7 млн рублей.

Банк развития выделил кредит до 25 млн долларов на реконструкцию аэродрома в Болбасово. Кредитные средства пойдут на капитальный ремонт существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и строительство объектов вспомогательного назначения. В целом объект планируется ввести в эксплуатацию до 2021 года.

К слову, на благоустройство самого поселка уже было потрачено около 7,5 млн рублей. Главный проект — это станция обезжелезивания. Хотя в идеале на исполнение всего задуманного необходимо около 12 млн рублей.

Минувшим летом Александр Лукашенко подписал указ № 297 «О проведении эксперимента», которым позволил создавать магазины в Оршанском районе, несмотря на имеющийся антимонопольный барьер в 20%. Этим правом воспользовался крупнейший ритейлер страны «Евроторг». Незадолго до этого жители городского поселка Ореховск обратились к властям с требованием пустить к ним ритейлера.

Всего «Евроторг» открыл в Оршанском районе 34 торговых объекта (33 из них — на месте магазинов потребкооперации). В 2018 году в Копыси появилась «Корона», а в Орше — 3 магазина «Доброном».

«Евроторг» планирует за 2019 год открыть еще 8 новых магазинов. В планах значится строительство торгового центра «Ривона» площадью 2 тыс. кв. метров в Орше. «Санта Ритейл» должна до 2020 года возвести 3 торговых объекта, а «ДОРОРС» отремонтировать 11 магазинов.

Помимо магазинов, владелец группы «Санта» (основные активы «Савушкин продукт» и «Санта Бремор») Александр Мошенский также займется развитием Оршанского молочного комбината и расширением его сырьевой зоны. В самой компании вопросы о сроках модернизации и объемах инвестиций в оршанское предприятие пока не комментируют. Ранее в 2018 — 2020 годах предполагалось провести техническое переоснащение оршанского комбината за 15,1 млн рублей.

Власти выделят 41 млн евро «Витебскмясомолпрому» для строительства свиноводческого комплекса в деревне Горяны, а более 15 млн пойдут Оршанскому мясоконсервному комбинату для организации цеха убоя и переработки свиней. При этом правительство предоставило Белагропромбанку гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам.





В 2018 году в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в деревне Стайки заработала молочнотоварная ферма с доильным залом типа «Ёлочка» на 400 голов скота. Объем инвестиций составил 2,6 млн рублей. Рядом с этой фермой планируется построить роботизированную ферму на 1210 голов скота. Ее строительство обойдется в 20,7 млн рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Всего в течение трех лет в Оршанском районе планируется построить четыре крупных молочнотоварных комплекса.

Самый масштабный проект — это строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» в Болбасово. В конце 2018 года «Бремино Групп» достроила первую очередь комплекса. Автомобильный терминал со складами, паркингом и офисами обошелся в 11 млн евро.



Фото: bremino.by

В ближайших планах компании значится возведение железнодорожного терминала. В перспективе «Бремино-Орша» будет включать еще авиасектор, промышленную зону, офисы, шоу-румы и гостиницу. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года. Общие затраты на создание комплекса оцениваются примерно в 350 млн рублей, следует из программа развития Оршанского района.

Участники «Бремино Групп» Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин хотят привлечь новых резидентов и инвесторов. Для этого проекта были обещаны различные льготы и преференции.

Что за «оршанский офшор»?

Чтобы повысить стимулы ведения бизнеса в Оршанском районе, в последний день 2018 года Александр Лукашенко подписал соответствующий указ о развитии региона. Острые языки назвали документ основой для создания «оршанского офшора».

Стоит сказать, что в Оршанском районе уже расположены несколько секторов свободной экономической зоны «Витебск» общей площадью 860 га. Это позволяет иметь некоторые преференции следующим компаниям: «Завод «Легмаш», «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», «ЛИНПАК Пекеджинг Ист», «Техника связи», «Оршанский авиаремонтный завод», «Оршанский льнокомбинат».

«Бремино-Орша» тоже хотела получить статус особой экономической зоны.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Власти решили преференциями наделить весь Оршанский район.

Свежеиспеченным указом утверждается программа развития этого региона на период до 2023 года. Так, на территории района устанавливается особый режим налогообложения как для новых, так и для действующих субъектов хозяйствования. Будет разрешено применение строительных и технических норм, установленных в Евросоюзе, ЕАЭС и Китае, с проведением госэкспертиз проектной документации без ее адаптации к действующим нормативам. Размер ежегодной арендной платы за земельные участки, расположенные в границах Оршанского района и предоставляемые в аренду (с 1 января 2019 года) для строительства и (или) обслуживания объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, определяется исходя из кадастровой стоимости этих участков с применением коэффициента 0,002510.

До 31 декабря 2023 года вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а для внеплановых проверок определяется исключительный перечень случаев их проведения. Кроме того, предусматривается минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении экономических преступлений в пользу мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.

Отдельные положения указа направлены на материальное стимулирование топ-менеджеров и чиновников путем увязки их зарплаты с результатами выполнения программы развития Оршанского района.

Особое внимание уделено созданию «нового центра экономического роста» — «Бремино-Орша» и его международной торговой площадке. Увеличить количество товаров, реализуемых через этот комплекс, планируется за счет создания новых предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе посредством вовлечения в коммерческую деятельность незадействованных производственных площадей, формирования индустриальных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой.



Слева направо — Александр и Виктор Лукашенко, Николай Воробей, Алексей Олексин и Александр Зайцев. Скриншот: видео president.gov.by

Более того, в целях создания максимально комфортных условий для вложения средств в экономику Оршанского района Совмину поручено за 3 месяца совместно с КГК, Генпрокуратурой и Нацбанком разработать и внести на рассмотрение президента проект нормативного правового акта, предусматривающего «установление особого порядка определения источников происхождения средств (при инвестировании их в экономику региона), руководствуясь при этом принципом добросовестности инвестора».

За счет вливаний и стимулов планируется вдохнуть новую жизнь в промышленные гиганты и сельхозпредприятия, развивать малый и средний бизнес, нарастить строительство жилья, кардинально модернизировать коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Все это в комплексе должно увеличить доходы жителей Оршанского района (средная зарплата может вырасти с 785 рублей в 2018 году до 1225 рублей в 2023 году), удержать молодежь в регионе и снизить дотационность местного бюджета. Получится ли — покажет время.

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